Agência Brasil Estagiários trabalharão presencialmente nas agências do banco

O Banco do Brasil abriu processo seletivo para estudantes do ensino médio. A instituição financeira mais antiga do país oferece 600 vagas de estágio para atuação em agências físicas de diversas regiões, incluindo o Nordeste, o Centro-Oeste e o estado de São Paulo.

Inscrições



Para participar da seleção, é necessário enviar o currículo para a vaga da localidade escolhida no site do Banco do Brasil e responder ao formulário de Análise Comportamental.



Os selecionados nesta primeira etapa serão chamados para fazer uma entrevista com o gestor ou supervisor responsável pela vaga. Neste momento, é importante falar sobre seu perfil, seus interesses e fazer perguntas sobre a oportunidade.



As inscrições vão até o dia 31 de dezembro de 2026.



Jornada de trabalho e remuneração



Os estagiários contratados cumprirão uma carga horária de quatro horas diárias de trabalho, totalizando 20 horas semanais. A bolsa-auxílio é de R$ 600, e os benefícios incluem auxílio-transporte de R$ 11 por dia, e Vale-alimentação de R$ 1.227,16 por mês.



Atribuições do cargo



De acordo com as informações do Banco do Brasil, os estagiários deverão apoiar as atividades de atendimento nas agências presencialmente, auxiliar na orientação, recepção e triagem de clientes e incentivar o uso do App BB. Todas essas atividades serão supervisionadas.







