Cargos são para atuar como professor em Gestão de Negócios
Reprodução/Divulgação/Governo de SP
Cargos são para atuar como professor em Gestão de Negócios

A Universidade Estadual Paulista“Júlio de Mesquita Filho’’(UNESP) publicou um edital para  concurso de docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio para atuar no Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán”.

Sobre os cargos

As vagas são de caráter temporário  e o professor  atuará no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio na área de Gestão de Negócios, em Bauru, no interior de São Paulo.

Segundo o edital, a remuneração prevista é de R$ 31,04 por hora-aula. Além disso, os docentes terão benefícios como vale-transporte e  R$ 2 mil  de vale-alimentação.

Inscrições

Os docentes interessados podem se inscrever até o dia 17 de novembro, às 17h, pelo  site da UNESP.  Para concluir a inscrição, é necessário pagar uma taxa obrigatória no valor de  R$ 141.

A redução da taxa de inscrição poderá ser solicitada para candidatos que sejam estudantes de curso de graduação ou pós-graduação e tenham remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Prova

O processo seletivo acontecerá por meio de uma prova escrita de questões discursivas, com duração de até três horas e de valor máximo de 10 pontos. A aplicação está prevista para dezembro de 2026 ou janeiro de 2027.


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