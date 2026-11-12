Reprodução/Divulgação/Governo de SP Cargos são para atuar como professor em Gestão de Negócios

A Universidade Estadual Paulista“Júlio de Mesquita Filho’’(UNESP) publicou um edital para concurso de docentes do Ensino Médio e da Educação Profissional Técnica de Nível Médio para atuar no Colégio Técnico Industrial “Prof. Isaac Portal Roldán”.



Sobre os cargos



As vagas são de caráter temporário e o professor atuará no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio na área de Gestão de Negócios, em Bauru, no interior de São Paulo.

Segundo o edital, a remuneração prevista é de R$ 31,04 por hora-aula. Além disso, os docentes terão benefícios como vale-transporte e R$ 2 mil de vale-alimentação.

Inscrições



Os docentes interessados podem se inscrever até o dia 17 de novembro, às 17h, pelo site da UNESP. Para concluir a inscrição, é necessário pagar uma taxa obrigatória no valor de R$ 141.

A redução da taxa de inscrição poderá ser solicitada para candidatos que sejam estudantes de curso de graduação ou pós-graduação e tenham remuneração mensal menor que dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Prova



O processo seletivo acontecerá por meio de uma prova escrita de questões discursivas, com duração de até três horas e de valor máximo de 10 pontos. A aplicação está prevista para dezembro de 2026 ou janeiro de 2027.



