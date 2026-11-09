Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil Inciativa busca incentivar talentos no setor de energia e promover diversidade e equidade.

Um edital lançado pela Petrobras e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o projeto InspirAção prevê R$ 30,24 milhões para 1.500 bolsas a estudantes negras do ensino médio de escolas públicas. As selecionadas receberão Apoio Técnico em Extensão no País (ATP-B) de R$ 560 por 36 meses.



Propostas de pesquisa

As Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e Instituições de Ensino Superior (IES) que quiserem participar, deverão enviar propostas de pesquisas que integrem um dos seguintes temas, segundo o edital: Como organizar e transformar ideias em Inovação; Redução de emissões, eficiência operacional e mitigação de impactos locais; Tecnologias que transformam a indústria de energia; Tecnologias para melhorar a vida das pessoas; e Passado, presente e futuro: as transformações do planeta.

O CNPq avaliará as propostas a partir da clareza, relevância, experiência da instituição e o apoio às estudantes, que inclui alimentação, transporte e acompanhamento de seu desenvolvimento acadêmico.

Projeto InspirAção

O objetivo do projeto é ampliar o acesso de estudantes negras à ciência. As estudantes selecionadas terão a oportunidade de participar de atividades de pesquisa, extensão e divulgação científica gratuitamente.



O resultado do edital está previsto para fevereiro de 2027, e a implementação das bolsas em março.





