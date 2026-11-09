Reprodução/Marcos Santos/USP Imagens Sala de aula durante aplicação de vestibula

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 registrou 32% de abstenção neste domingo (08), o maior percentual desde a pandemia de Covid-19. Segundo o Ministério da Educação (MEC), cerca de 1,6 milhão dos mais de cinco milhões de inscritos não compareceram aos locais de prova em todo o país.

O resultado representa uma alta de cinco pontos percentuais em relação a 2025, quando 27% dos candidatos faltaram. O balanço preliminar foi apresentado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini, durante entrevista coletiva na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília.

Apesar do aumento das ausências, Barchini avaliou que a aplicação ocorreu sem problemas generalizados. Ele atribuiu parte do resultado à inscrição automática de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública, uma das mudanças adotadas neste ano.

"Tivemos 68% de presença, 32% de ausência, número um pouco maior do que o ano passado, em decorrência, obviamente, das inscrições automáticas", afirmou o ministro.

A edição de 2026 registrou aproximadamente 5,05 milhões de inscrições confirmadas, número 5% superior ao do ano passado. O crescimento já havia sido destacado pelo iG na reportagem sobre o início das provas e a participação dos candidatos em todo o Brasil.

Governo aponta inscrição automática como causa da alta

A participação dos estudantes que estão concluindo o ensino médio público cresceu neste ano. Segundo o Inep, aproximadamente 65% desse grupo compareceu às provas, ante 53,8% em 2025.

O aumento representa cerca de 250 mil estudantes a mais em relação à edição anterior.

Para estimular a participação, o governo facilitou a inscrição dos concluintes da rede pública e permitiu que parte deles realizasse o exame na própria escola.

A mudança ampliou o número de inscritos, mas também elevou a proporção de candidatos que não compareceram, segundo a avaliação apresentada pelo ministro.

O Inep ainda não divulgou a distribuição das ausências por estado ou por grupo de participantes. Esses dados deverão ser analisados posteriormente.

Falta de energia afetou 39 locais de prova

O primeiro dia também foi marcado por problemas no fornecimento de energia elétrica em 39 locais de aplicação, distribuídos entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Amapá.

Segundo o balanço do governo, foram 36 locais afetados no Rio de Janeiro, dois no Amapá e um em Minas Gerais.

As ocorrências exigiram providências para garantir o direito dos candidatos prejudicados. O Inep prevê a reaplicação das provas nos dias 15 e 16 de dezembro para participantes que não conseguiram realizar o exame por problemas logísticos, desastres naturais ou outras situações previstas no edital.

O pedido deverá ser apresentado entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante. Cada solicitação será analisada individualmente pelo instituto.

A reaplicação não é destinada a todos os candidatos que faltaram. O direito depende da comprovação de uma das situações previstas nas regras do exame.

Segundo dia será no próximo domingo

Os participantes responderam, neste domingo, a 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, cujo tema foi a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal.

O segundo dia de aplicação está marcado para 15 de novembro, quando serão realizadas as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Os candidatos terão cinco horas para responder às questões.

O gabarito oficial está previsto para 27 de novembro. A nota poderá ser utilizada no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).