Divulgação/SPTrans Tarifa Zero na capital paulista será mantida nos domingos de prova

Neste domingo (8), candidatos de todo o país encaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 5 milhões de estudantes estão inscritos para o exame.

Para facilitar o acesso aos locais de prova, diversas cidades do estado de São Paulo confirmaram transporte gratuito neste domingo. O funcionamento, contudo, varia de acordo com cada prefeitura: enquanto alguns municípios exigem pré-cadastro, outros liberaram a gratuidade apenas em horários específicos.

Capital



Segundo dados do Painel Enem 2026, somente a capital de São Paulo teve 245.242 inscrições confirmadas para o Enem. A cidade já tem transporte gratuito aos domingos, o Tarifa Zero, e o benefício continua válido nos dois dias de provas (8 e 15 de novembro).

Alunos da rede estadual de São Paulo

Os estudantes do 3º ano do ensino médio da rede estadual terão acesso gratuito a transporte. O benefício atenderá alunos de municípios sem transporte gratuito nos dias de prova e aqueles que não têm linhas de ônibus disponíveis entre suas casas e os locais de exame.





O transporte será organizado pelas 91 Unidades Regionais de Ensino, com embarque em casa ou em pontos definidos. Para estudantes com deficiência, o serviço será porta a porta. Alunos e familiares devem procurar a unidade responsável pela escola para consultar locais de embarque e orientações.

Municípios



Em Diadema, Santo André e Mauá, o transporte será gratuito das 5h às 21h, com apresentação de documento oficial e comprovante de inscrição no exame. Em Mauá, especificamente, além da apresentação dos documentos, os beneficiários deverão ser usuários do Cartão SIM Escolar.

No município de Ribeirão Pires, a gratuidade será das 8h às 21h. Após 17h, os participantes deverão apresentar o documento oficial com foto e confirmação de inscrição no Enem.

Rio Grande da Serra e São Caetano manterão a gratuidade nos transportes durante o domingo. Em Santos, os ônibus municipais serão gratuitos nos dois dias de prova.

O município de Piracicaba, no interior de São Paulo, também terá transporte gratuito para candidatos do Enem em horários específicos, das 10h30 às 13h e das 18h às 20h30, nos dois dias de prova com apresentação de documento oficial com foto e comprovante de inscrição. Bertioga também terá transporte sem tarifa para candidatos que apresentarem os documentos.

Transporte especial

A Prefeitura de Dourado (SP) oferecerá transporte gratuito aos estudantes, com saída às 10h da rodoviária. Para utilizar o serviço, é necessário se cadastrar no Departamento de Educação até 5 de novembro. A Prefeitura de Vera Cruz também oferecerá este serviço, para o deslocamento dos candidatos até Marília por meio de inscrição até o dia 6 de novembro às 16h.

Pedrinhas Paulista terá transporte gratuito, com inscrições até o dia 6 de novembro às 12h, na Secretaria Municipal de Educação.

Em Macaubal, o transporte gratuito será oferecido para quem se inscrever pelo formulário da Prefeitura até o dia 5 de novembro, com saída dos ônibus marcada para às 11h.

Enem 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 tem 5.055.818 inscritos confirmados, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação após o fim dos prazos de pagamento da taxa de inscrição e de recursos.

O número de inscritos para a edição deste ano representa alta de 5,08% na comparação com a edição de 2025, quando o MEC contabilizou 4.811.338 participantes.

A edição de 2014 do Enem mantém o recorde absoluto de inscritos da história do exame, com 8.722.290 candidatos.