Reprodução/freepik Número de questões foi reduzido para 80 para esta edição do concurso

A primeira fase do vestibular da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular) será aplicada neste domingo (1º), dentre 88 locais de provas em cidades paulistas e em Fortaleza, capital cearense. Os portões abrem às 12h, com fechamento às 13h.

O concurso conta com 106.165 candidatos nesta edição, dos quais 12.337 são treineiros, que não disputam vagas, e 93.828 concorrem a uma vaga na. A prova desta edição conta com mudanças. Saiba o que levar e o que mudou abaixo.

A prova terá duração mínima até às 16h, com término previsto para às 18h. Os horários serão atualizados aos concorrentes ao decorrer da prova com o relógio de sala.

No dia 23 de novembro serão divulgados os convocados para a segunda fase, bem como os locais de prova. A segunda etapa é aplicada nos dias 6 e 7 dezembro. As primeiras chamadas aos classificados ocorrem no dia 26 de janeiro de 2027.

Provas específicas para candidatos de Música, Artes Cênicas e Artes visuais ocorrem nos dias 8 a 11 de dezembro.





O que mudou na Fuvest 2027?

Um novo formato estreia no vestibular da Fuvest 2027. A prova terá cinco horas de duração e é composta por 80 questões, com peso de 1 ponto. Anteriormente, o concurso contava com 90 questões, que deveriam ser resolvidas ao longo do mesmo tempo.

Os conteúdos do currículo de Ensino Médio que são abrangidos na prova foram mantidos, incluindo habilidades de áreas exatas, humanas e linguísticas das seguintes matérias: Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

O que levar para realizar a prova?

Os candidatos devem responder às questões usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, com corpo transparente. Para entrar na sala de aplicação do vestibular, são aceitos os seguintes documentos:

Identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar;

Carteira Nacional de Habilitação (com foto);

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

Documentos de Ordens ou Conselhos Profissionais que, por lei federal, valem como identidade em todo o país;

Para estrangeiros, CRNM, CIE ou passaporte válido;

Para solicitantes de refúgio, Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, emitido pela Polícia Federal.

O edital prevê a apresentação de documentos autenticados digitais, conforme as regras previstas para o concurso.

A prova também aceita que os concorrentes levem garrafas de água, alimentos leves, lápis ou lapiseira, borracha e apontador, régua transparente e itens médicos conforme previsto pelo edital.

O que é proibido durante a prova da Fuvest 2027?

Aparelhos eletrônicos em geral e alguns acessórios estão proibidos durante a aplicação do concurso sob pena de desclassificação. São eles: