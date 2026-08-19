Divulgação/Governo de SP Provão Paulista será em novembro

As inscrições para o Provão Paulista Seriado 2026 terminam nesta quarta-feira (19). Os interessados devem acessar o site oficial da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) até as 23h59.

O que é o Provão Paulista?

O Provão Paulista é uma prova anual do estado de São Paulo para alunos do ensino médio da rede pública.

Com duração de quatro horas, ela serve como forma de ingresso em instituições de ensino como a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

Segundo o edital oficial, alguns estudantes já estão inscritos automaticamente. São eles:

matriculados em escolas da Rede Estadual do Estado de São Paulo e em escolas administradas pela USP, UNICAMP e UNESP;

matriculados nas redes municipais do Estado de São Paulo e nas Escolas Técnicas do Centro Paula Souza.

A avaliação está marcada para novembro.

No entanto, a data de aplicação depende da série do ensino médio:

1ª série: dias 12 e 13 de novembro

2ª série: dias 10 e 11 de novembro

3ª série: dias 4 e 5 de novembro

*Estagiária sob supervisão



