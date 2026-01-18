Reprodução/José Cruz/Agência Brasil Inscrições para o Sisu começam nesta segunda-feira (18).

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) terão início nesta segunda-feira (19), com término previsto para a próxima sexta-feira (23). Esta será a maior edição do programa, que em 2026 oferece um número recorde de 274.800 vagas, distribuídas em mais de 7 mil cursos de graduação em todo o país.

O que muda este ano?

Pela primeira vez desde que foi criado, o Sisu aceitará notas de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Neste ano, o processo seletivo passará a considerar automaticamente a melhor nota válida do candidato entre as três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). Até a última edição, o Sisu considerava apenas a nota do exame realizado no ano anterior.

Com a mudança, mesmo que o estudante não tenha participado do Enem 2025, ele poderá se inscrever se tiver participado do exame nos dois anos anteriores. A novidade ampliará o número de candidatos aptos a participar do processo seletivo.

De acordo com as novas regras, o sistema selecionará automaticamente a nota que resultar na melhor média ponderada, de acordo com a opção de curso escolhida, levando em conta ações afirmativas, desde que o candidato não tenha zerado a redação.





Em caso de empate das médias ponderadas, será considerada a edição do Enem em que o estudante obteve a maior nota em uma das disciplinas que têm maior peso para o curso escolhido.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever no Sisu 2026 é necessário que o candidato tenha terminado o ensino médio, participado de uma das edições válidas do Enem, e não tenha zerado a redação. As notas dos estudantes treineiros, ou seja, que ainda não terminaram o ensino médio, não são consideradas no processo seletivo.

Como se inscrever no Sisu 2026?

Para participar do Sisu 2026, os candidatos devem se inscrever por meio do site sisualuno.mec.gov.br. Para realizar a inscrição, é necessário ter uma conta ativa no gov.br.

O sistema identifica automaticamente as notas das três últimas edições válidas do Enem das quais o estudante participou. Com isso, é possível conferir qual nota é a mais vantajosa para sua opção de curso, além dos pesos definidos pela universidade escolhida para cada área do conhecimento.

Após preencher os dados cadastrais, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando uma como primeira e outra como segunda opção.

As notas de corte passarão a ser divulgadas a partir do segundo dia de inscrições. Desta forma, o candidato poderá acompanhar diariamente sua posição na classificação e as atualizações das notas de corte até o encerramento das inscrições.

Cronograma do Sisu