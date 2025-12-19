Unsplash Os itens podem ser retirados em farmácias credenciada no programa Farmácia Popular

Estudantes participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), podem realizar gratuitamente a retira de absorventes. O procedimento é mediante a emissão de autorizaçã, disponível da página de consulta do Pé-de-Meia.



A inciativa, que é uma parceria entre o MEC e Ministério da Saúde, contempla jovens de baixa renda com idades entre 14 e 24 anos, com matrícula na rede pública de ensino, participantes do Pé-de-Meia e do Programa Dignidade Menstrual.

Segundo informação do MEC, a retirada dos absorventes, com a autorização impressa ou digital, é feita em qualquer farmácia credenciada ao programa Farmácia Popular. Na ocasião, deve-se apresentar, além da autorização, o CPF e documento oficial com foto.

Pé-de-Meia

O Programa Pé-de-Meia é uma medida que visa diminuir as taxas de retenção, abandono e evasão escolar. Os recursos serão depositados em uma conta em nome do estudante.

Os beneficiários podem realizar saques, a qualquer momento, nos três anos do ensino médio, desde de que cumpram as exigências de matrícula e frequência escolar.















