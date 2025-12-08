Governo Federal CPNU

Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), conhecido como o ''ENEM dos concursos'', já podem acessar os cadernos das provas discursivas.

A informação foi confirmada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A segunda etapa foi realizada neste domingo (7), em 228 cidades do país. O material está disponível na página oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/cpnu2.

Balanço da prova

A ministra apresentou o balanço da prova e afirmou que o dia ocorreu de forma tranquila, sem qualquer registro de intercorrências. Segundo ela, a operação contou com a atuação integrada de diversos órgãos federais e estaduais, com monitoramento a partir do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília.

Esther Dweck destacou ainda que o CPNU vem se consolidando como uma política pública estruturante para recompor a capacidade de atuação do Estado e fortalecer a oferta de serviços públicos.

Dos mais de 42 mil inscritos para a prova discursiva, 8.500 não compareceram, o que representa uma abstenção de 20%, percentual considerado dentro do esperado para concursos realizados em duas etapas e inferior ao registrado na primeira fase.

Logística e segurança

Para garantir a realização das provas, o Governo Federal mobilizou uma ampla rede nacional de segurança e logística. Mais de 22 mil pessoas atuaram na operação em todo o país, sendo cerca de 11 mil integrantes das forças de segurança.

A estrutura envolveu a coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, da Enap e da FGV, com apoio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Força Nacional, Inep e forças estaduais de segurança dos 26 estados e do Distrito Federal.

Próximos passos

A próxima etapa do concurso será o procedimento de caracterização da deficiência e a verificação complementar da autodeclaração para vagas destinadas a pessoas negras, indígenas e quilombolas, que ocorre entre os dias 8 e 17 de dezembro.

Todas as informações oficiais, atualizações e resultados do CPNU 2 estão disponíveis no site da Fundação Getúlio Vargas.