Unesp divulga resultado da primeira fase do Vestibular 2026

A Unesp divulga hoje (28), a partir das 10h, o resultado da primeira fase do Vestibular 2026. Foram 65.208 inscrições para 5.867 vagas.

A Fundação Funesp, responsável pelo exame, disponibilizará a tabela com a quantidade mínima de acertos por cursos convocados para próxima etapa, o desempenho dos candidatos e os locais de prova da segunda fase.

A prova comum da segunda fase será realizada nos dias 7 e 8 de dezembro (domingo e segunda-feira) em 31 cidades do estado de São Paulo.

Além dos 24 municípios que oferecem cursos da Unesp, o exame também acontecerá em:



Americana (SP)

Campinas (SP)

Guarulhos (SP)

Jundiaí (SP)

Piracicaba (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Santo André (SP)

Brasília

Campo Grande

Curitiba

Uberlândia (MG)

Vestibular 2026 - Unesp divulga resultado hoje (28)





Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru (SP), será aplicada uma prova de habilidades específicas, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível nos sites da Unesp e da Vunesp.

As 24 cidades que os cursos serão oferecidos são:

Araçatuba (112 vagas)

Araraquara (678)

Assis (309)

Bauru (899)

Botucatu (478)

Dracena (62)

Franca (328)

Guaratinguetá (243)

Ilha Solteira (234)

Itapeva (58)

Jaboticabal (224)

Marília (351)

Ourinhos (46)

Presidente Prudente (461)

Registro (56)

Rio Claro (373)

Rosana (50)

São João da Boa Vista (62)

São José do Rio Preto (344)

São José dos Campos (96)

São Paulo (185)

São Vicente (64)

Sorocaba (64)

Tupã (90)

O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) reserva metade das vagas de cada curso da Unesp para alunos que estudaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro dessa metade, 35% das vagas são para quem se declara preto, pardo ou indígena. Esse cálculo também inclui as 934 vagas do Provão Paulista, que são somente para estudantes da rede pública.

