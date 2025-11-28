A Unesp divulga hoje (28), a partir das 10h, o resultado da primeira fase do Vestibular 2026. Foram 65.208 inscrições para 5.867 vagas.
A Fundação Funesp, responsável pelo exame, disponibilizará a tabela com a quantidade mínima de acertos por cursos convocados para próxima etapa, o desempenho dos candidatos e os locais de prova da segunda fase.
A prova comum da segunda fase será realizada nos dias 7 e 8 de dezembro (domingo e segunda-feira) em 31 cidades do estado de São Paulo.
Além dos 24 municípios que oferecem cursos da Unesp, o exame também acontecerá em:
- Americana (SP)
- Campinas (SP)
- Guarulhos (SP)
- Jundiaí (SP)
- Piracicaba (SP)
- Ribeirão Preto (SP)
- Santo André (SP)
- Brasília
- Campo Grande
- Curitiba
- Uberlândia (MG)
Para os cursos do Instituto de Artes, na capital, e de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design, em Bauru (SP), será aplicada uma prova de habilidades específicas, conforme o calendário do Manual do Candidato, disponível nos sites da Unesp e da Vunesp.
As 24 cidades que os cursos serão oferecidos são:
- Araçatuba (112 vagas)
- Araraquara (678)
- Assis (309)
- Bauru (899)
- Botucatu (478)
- Dracena (62)
- Franca (328)
- Guaratinguetá (243)
- Ilha Solteira (234)
- Itapeva (58)
- Jaboticabal (224)
- Marília (351)
- Ourinhos (46)
- Presidente Prudente (461)
- Registro (56)
- Rio Claro (373)
- Rosana (50)
- São João da Boa Vista (62)
- São José do Rio Preto (344)
- São José dos Campos (96)
- São Paulo (185)
- São Vicente (64)
- Sorocaba (64)
- Tupã (90)
O Sistema de Reserva de Vagas para a Educação Básica Pública (SRVEBP) reserva metade das vagas de cada curso da Unesp para alunos que estudaram todo o ensino médio em escola pública. Dentro dessa metade, 35% das vagas são para quem se declara preto, pardo ou indígena. Esse cálculo também inclui as 934 vagas do Provão Paulista, que são somente para estudantes da rede pública.