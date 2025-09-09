Reprodução Uerj abre inscrições para diversos municípios

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu nesta terça-feira (9) as inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026 . A prova será aplicada em 30 de novembro, e os interessados têm até 3 de outubro para se inscrever, exclusivamente pelo site oficial do vestibular da universidade.

A taxa de inscrição, de R$ 120, deve ser paga até 6 de outubro. Estão i sentos os candidatos que já obtiveram dispensa em exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, a Uerj também garante isenção para cerca de 15 mil alunos da rede pública estadual que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio.

Clique aqui para acessar o site oficial do Vestibular da Uerj 2026.

Vagas

Marcos Santos/USP Imagens As vagas estão divididas entre 80 cursos na Uerj





O Vestibular 2026 oferece 6.304 vagas em 80 cursos, distribuídos pela capital do Rio de Janeiro e pelos municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio. Entre as novidades estão os cursos de Engenharia de Energias Renováveis, com 40 vagas anuais, e Fisioterapia, com 30.

Podem participar do Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase, com conceitos A, B, C ou D e pontuação acima de 40%, que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

Segundo a universidade, quem concorre às vagas reservadas por cotas deve declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas e enviar a documentação comprobatória pelo sistema.

Provas

O Exame Discursivo será composto por três provas: uma redação obrigatória para todos os cursos e duas provas discursivas específicas, valendo 20 pontos cada, conforme o curso escolhido.

Na redação, a Uerj informou que a referência será a obra Hamlet, de William Shakespeare. Já na prova de Língua Portuguesa e Literaturas, a leitura obrigatória será o romance O quase fim do mundo, do escritor angolano Pepetela. Os exames estão marcados para ocorrer em 30 de novembro.





Os candidatos podem consultar a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, que traz provas anteriores com questões comentadas, e acompanhar o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual, com debates gratuitos sobre os livros indicados. As aulas são transmitidas e gravadas pelo canal da TV Uerj no YouTube.

Todas as informações sobre o processo seletivo, conteúdos atualizados e links de inscrição estão disponíveis no site oficial e nos canais oficiais do Vestibular Uerj.

Clique aqui para acessar o edital completo, o calendário e o conteúdo pragmático.