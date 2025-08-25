Governo de SP Prova do vestibulinho das Etecs

As Escolas Técnicas Estaduais ( Etecs) de São Paulo abriram, nesta segunda-feira (25), o prazo para solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do vestibulinho de 2026. O pedido deve ser feito até 9 de setembro pelo site do processo seletivo.



Para ter direito ao benefício, o aluno precisa cumprir dois requisitos:

estar matriculado nos ensinos fundamental, médio, superior (graduação ou pós-graduação) ou curso pré-vestibular

ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado

O valor integral da taxa é de R$ 29, e o resultado dos pedidos será divulgado a partir de 15h do dia 22 de setembro.

Quem tiver a solicitação inicial negada poderá contestar (apresentar recurso) nos dias 23 e 24 de setembro. A resposta ao recurso será divulgada em 6 de outubro.

As inscrições para o vestibulinho 2026 começam no dia 10 de setembro, e as provas serão realizadas em 30 de novembro.

A quantidade de vagas, cursos e unidades participantes do processo seletivo serão divulgadas em breve, segundo o governo do estado de São Paulo. Outras informações e orientações estão disponíveis no site do vestibulinho.

Como pedir a redução

Os alunos interessados e que cumprirem ambos os critérios devem acessar o site do vestibulinho, clicar no menu “redução”, preencher o formulário eletrônico e enviar os documentos exigidos: comprovante de escolaridade e renda. Documentos ilegíveis, com rasuras ou fora da plataforma não serão avaliados.

As Etecs vão disponibilizar computadores para que os interessados possam solicitar os benefícios. Para ter acesso, basta entrar em contato com a unidade desejada e consultar a disponibilidade e os horários de atendimento.

Vestibulinho 2026

Confira as principais datas do cronograma do Vestibulinho das Etecs para o primeiro semestre de 2026:

25 de agosto a 9 de setembro : período para solicitar redução da taxa de inscrição

: período para solicitar redução da taxa de inscrição 10 de setembro a 3 de novembro : período de inscrições

: período de inscrições 25 de novembro : divulgação dos locais de prova

: divulgação dos locais de prova 30 de novembro : prova do Vestibulinho das Etecs

: prova do Vestibulinho das Etecs 3 de dezembro: divulgação do gabarito oficial

Fatecs e Unesp



As Fatecs e a Unesp também estão com os prazos abertos para solicitações de isenção.

A USP e a Unicamp já abriram as inscrições para seus processos seletivos.



