José Cruz / Agência Brasil As apostas esportivas podem ser abordadas no Enem 2024 em diferentes áreas do conhecimento





O Enem 2024 , programada para os dias 3 e 10 de novembro, poderá incluir questões sobre casas de apostas esportivas , chamadas de bets , refletindo temas atuais e questões sociais e econômicas ligadas ao setor.

Discussões sobre a regulamentação das apostas, também conhecidas como "bets", têm sido frequentes, especialmente após a divulgação pelo Banco Central de que beneficiários do programa Bolsa Família gastaram aproximadamente R$ 3 bilhões em apostas online em agosto de 2024.

Esse dado levou à elaboração de um projeto de lei que prevê o uso de um cartão específico para o pagamento do benefício, bloqueando compras de cigarros e apostas online.

Guilherme Suman, professor de literatura do Aprova Total, uma plataforma de estudos para vestibulares, destaca que o tema das apostas proporciona aos estudantes uma oportunidade de aplicar conhecimentos teóricos a situações cotidianas.

“Na matemática, por exemplo, poderia utilizar o tema em uma questão envolvendo probabilidades, enquanto a história poderia abordar as práticas de apostas em diferentes sociedades ao longo do tempo”, comenta.

As apostas esportivas podem ser abordadas no Enem 2024 em diferentes áreas do conhecimento. Na literatura, personagens clássicos, como os retratados por Dostoiévski e Dyonélio Machado, exemplificam as consequências do vício em jogos de azar.

Em ciências humanas, podem ser explorados os impactos sociais e familiares do vício em apostas. Em atualidades, o foco poderia ser na regulamentação das apostas no Brasil, incluindo arrecadação de tributos e os impactos econômicos.





A matemática pode explorar a probabilidade e a estatística envolvidas nas apostas esportivas, enquanto a redação poderia abordar as implicações sociais e econômicas dessas práticas.

“O debate sobre o vício em apostas, os impactos econômicos e as ações regulatórias recentes são temas de grande relevância social. O Enem poderia desafiar os estudantes a refletir sobre as consequências das apostas esportivas para a sociedade e para a saúde mental dos indivíduos”, observa Guilherme.

O professor pontua que os desafios para os estudantes estão a capacidade de conectar teorias acadêmicas a questões da vida real e a necessidade de abordar temas complexos de maneira multidisciplinar.