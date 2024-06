MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Programa Pé-de-Meia beneficia milhares de estudantes

Os alunos inscritos no Programa Pé-de-Meia continuam recebendo a quarta parcela de R$ 200 nesta sexta-feira (28). Desta vez, os contemplados serão os estudantes nascidos em junho, agosto e setembro. Os depósitos acontecerão até o dia 1º de julho, conforme a data de nascimento dos beneficiários.

A primeira parcela, paga no final de março e início de abril, foi referente ao incentivo pela matrícula. Já os pagamentos seguintes são creditados nas contas dos estudantes que mantiveram a frequência média de 80% nos meses letivos, de acordo com controle feito pelas redes de ensino.

Abaixo, veja o cronograma da nova parcela

26 de junho: nascidos em janeiro, fevereiro e março

27 de junho: nascidos em abril, maio e junho

28 de junho: nascidos em junho, agosto e setembro

1º de julho: nascidos em outubro, novembro e dezembro

Ampliação

Em abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a ampliação do programa, incluindo cerca de 1,2 milhão de novos estudantes . Desta forma, o programa deve passar a ter cerca de 3,7 milhões de beneficiados. Os valores podem chegar a R$ 9,2 mil nos três anos do ensino médio.

O programa

O "Pé-de-Meia" oferece incentivo financeiro para jovens (14 a 24 anos) de baixa renda permanecerem matriculados e concluírem o ensino médio.

Quando os beneficiados recebem?

O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, valor que pode ser sacados em qualquer momento, mais depósitos de R$ 1.000 ao final de cada ano concluído, que o estudante só pode retirar da poupança após se formar no ensino médio. Considerando as dez parcelas de incentivo, os depósitos anuais e, ainda, o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.

Qual é o mínimo de frequência escolar?

Para receber a quantia, os alunos também precisam garantir o mínimo 80% de frequência escolar. Além disso, é necessária a conclusão do ano letivo com aprovação e a participação em exames obrigatórios.

Impactos financeiros

O orçamento inicial do programa era de R$ 7,1 bilhões anuais. D e acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais R$ 3 bilhões serão investidos anualmente para contemplar a ampliação . Assim, o investimento total será de cerca de 10,1 bilhões.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.