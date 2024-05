redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Enem 2024 será em novembro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado em 3 e 10 de novembro, segundo o edital da prova publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13).

As inscrições começam no dia 27 de maio e vão até o dia 7 de junho, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Taxa de inscrição

A inscrição tem uma taxa R$ 85 e deverá ser quitada entre os dias 27 de maio e 12 de junho. Somente após o pagamento o candidato estará inscrito.

Vale ressaltar que mesmo o isento de pagar a tarifa precisa realizar a inscrição.

Como se inscrever?

O candidato deverá acessar o site do Enem, clicar na Página do Participante e informar os dados pessoais como CPF, data de nascimento, endereço de e-mail único e um número de telefone fixo e/ou celular válido.

Em seguida, o participante deve indicar o estado e município onde deseja fazer o exame. Também é necessário escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) na qual realizará a prova.

Ainda, é necessário realizar um cadastro e senha. Para isso, acesse https://sso.acesso.gov.br/ e faça o cadastro e escolha uma senha de acesso que irá utilizar na Página do Participante.

O candidato deverá utilizar a senha para gerar o boleto com a taxa, chamado de Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) pelo Inep, além de realizar alterações no cadastro, acompanhar a inscrição e visualizar os resultados.

Logo depois, certifique-se de que os dados estão corretos e anexe sua foto atual e individual, segundo as orientações fornecidas. É importante lembrar também que o candidato deve preencher o Questionário Socioeconômico para realizar a inscrição.



Dia do Enem

A primeira parte do exame, que envolve 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), 45 questões de ciências humanas e a redação, acontece no dia 3 de novembro.

A segunda parte do exame com 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza acontece no dia 10 de novembro.

Horários

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas no 1º dia: 19h

Término das provas no 2º dia: 18h30



