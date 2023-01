USP Imagens Jovens prestam vestibular para ingressar na USP

A segunda fase do vestibular 2023 da Fuvest acontece neste domingo (8) e nesta segunda-feira (9). No total, 30.155 estudantes foram convocados para realizar as provas de Português e redação no primeiro dia, e de conhecimentos específicos no segundo. Cada um dos exames terá 4 horas de duração.

Os portões das unidades de ensino selecionadas serão abertos ao meio-dia de hoje e fechados às 13h, quando o exame começará a ser aplicado.

A comissão organizadora recomenda que o candidato verifique novamente no site da Fuvest o local da prova (endereço e número da sala), já que pode haver alteração em relação ao da primeira fase da prova.

Na primeira fase, realizada em dezembro de 2022, o número de abstenções chegou a 13,8% entre os 114 mil inscritos. Os dados foram similares ao do vestibular anterior, quando a taxa de candidatos que não compareceram aos locais de prova foi de 13,7%.

O uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório durante toda a realização do exame e ela deverá ser retirada apenas para reconhecimento facial, que será feito por um fiscal durante o exame.

O que levar



É obrigatório o uso de caneta azul esferográfica de corpo transparente e apresentar um documento de identidade oficial com foto.

Lápis, lapiseira, borracha, apontador e régua transparente também são permitidos. No entanto, é importante lembrar que as respostas devem ser preenchidas à caneta.

Os estudantes também podem levar para o exame uma garrada de água e alimentos leves, mas a alimentação não deve ser feita dentro da sala de aula. Os candidatos precisarão pedir permissão ao fiscal da prova, que o conduzirão a um local determinado do lado de fora do ambiente. O tempo gasto para alimentação não será reposto no tempo total de realização do vestibular.

O que não pode ser levado para a prova:

Relógio individual de qualquer tipo;

Equipamento eletrônico, como calculadora, telefone, celular, computador, tablet, reprodutor de áudio, máquina fotográfica, filmadora, equipamento eletrônico do tipo vestível (como smartwatch, óculos eletrônicos, ponto eletrônico) etc.;

Material impresso ou para anotações;

Corretivo de qualquer material ou espécie;

Caneta hidrográfica ou outras, diferentes de caneta esferográfica;

Caneta marca-texto;

Compasso;

Lápis com tabuada;

Gorro, boné, chapéu ou similares, óculos de sol;

Protetor auricular, fone de ouvido ou similares;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova

O gabarito oficial será divulgado no site da Fuvest ao final da prova. Já os resultados, sairão a partir do dia 30 de janeiro.

