Marcos Santos/USP Imagens Vestibular Fuvest em 2017

As inscrições para o vestibular da Fuvest 2023 começaram nesta segunda-feira (15), a primeira fase do exame, que vai selecionar estudantes para ingressar nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), será realizada no dia 5 de dezembro de 2022.



O iG conferiu o Manual do Candidato da Fuvest 2023 e vai contar tudo que você precisa saber para não perder nenhuma data e se sair bem no exame.

Cronograma: Incrições e datas da 1ª e 2ª fase da prova

As inscrições iniciaram dia 15/08 e vão até 23/09/2022 às 12h00 e podem ser feitas pelo site https://www.fuvest.br . Os pedidos para isenção ou redução da taxa de inscrição aconteceram de 01/06 a 15/07/2022. Então pra quem perdeu a data, o valor de R$ 191,00 deve ser pago na íntegra.

Cronograma

Prova da 1ª fase

18/11/2022 (sexta-feira): Divulgação dos locais de prova da 1ª fase;



04/12/2022 (domingo): Prova de Conhecimentos Gerais.

Horário da prova

Abertura dos portões das escolas: 12h00;

Fechamento dos portões e início da aplicação da prova: 13h00;

Não será permitido o ingresso de candidato após o fechamento dos portões;

O candidato poderá retirar-se do local de prova a partir das 17h00.

Provas da 2ª fase

16/12/2022 (sexta-feira): Divulgação dos locais de prova da 2ª fase;

08/01/2023 (domingo): Prova de Português e Redação;

09/01/2023 (segunda-feira): Prova de disciplinas específicas de acordo com a carreira escolhida.

Horário das prova

Abertura dos portões das escolas: 12h00.

Fechamento dos portões e início da aplicação das provas:13h00.

Como se preparar para o vestibular?

Livros obrigatórios

A Fuvest tem uma lista de livros obrigatórios para os estudantes que irão realizar exame — os títulos são os mesmos que foram utilizados no vestibular de 2022, veja:

Poemas Escolhidos – Gregório de Matos

Quincas Borba – Machado de Assis

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade

Angústia – Graciliano Ramos

Mensagem – Fernando Pessoa

Terra Sonâmbula – Mia Couto

Campo Geral – Guimarães Rosa

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles

Nove Noites – Bernardo Carvalho





O que vai cair na prova?

Segundo o manual do candidato, a primeira fase será realizada em apenas um dia, em um período de 5 horas. Os vestibulandos responderão 90 questões objetivas de múltipla escolha de conhecimentos gerais, com 5 alternativas cada, sobre:

Português;

Matemática;

História;

Geografia;

Física;

Biologia;

Química;

Inglês.

A segunda fase vai ser dividida em dois dias de prova. Serão duas provas discursivas que tem o tempo máximo de 4 horas para realização.

No primeiro dia, a prova será dividida em duas partes e cada uma delas valerá 50 pontos, fechando 100 pontos no total.

A primeira terá 10 questões de Português, todas com o mesmo valor (5 pontos cada), sobre interpretação de texto, gramática e literatura. A segunda parte é uma prova de redação.

Já no segundo dia, serão 12 questões, com o mesmo valor cada, sobre disciplinas relacionadas ao curso que você escolheu. Elas estão disponíveis Manual do candidato. Nessa prova, poderão cair questões de 2 a 4 disciplinas, divididas da seguinte forma:

se forem 2 disciplinas, serão 6 questões para cada;

se forem 3 disciplinas, serão 4 questões para cada;

se forem 4 disciplinas, serão 3 questões para cada.

Prova de habilidades específicas

O participante, em alguns casos, precisará fazer uma prova de habilidades específicas como parte da segunda fase. Isso é necessário para os candidatos que optarem por cursos como:

Música;

Artes Visuais;

Artes Cênicas.

Essa prova terá caráter eliminatório e classificatório e podendo ser realizada em 1 ou mais dias, tudo de acordo com o curso escolhido pelo estudante. A prova de habilidades específicas vale 100 pontos e só passarão candidatos que alcançarem um aproveitamento igual ou maior que 50%.

Como vou estudar?

Há diversas formas de se preparar para o vestibular da Fuvest, no entanto, é preciso que o estudante se organize e faça um cronograma de estudos.

Existem plataformas online onde o candidato pode realizar simulados, exercícios e treinar sua redação. Também é possível estudar vendo vídeos pela internet, o YouTube, por exemplo, é uma plataforma onde há milhares de conteúdos voltados a quem deseja se preparar para vestibulares, inclusive, tem até depoimentos e dicas de quem já participou do exame.

A maioria dos livros utilizados nas provas é possível encontrar gratuitamente também pela internet em formato PDF.

Mas, se o estudante é daqueles que não consegue se organizar ou se concentrar sozinho em casa, há também a possibilidade fazer um cursinho pré-vestibular ou preparatório, esses podem ser encontrados de maneira paga ou gratuita através de projetos.

O manual do candidato, contendo todas as informações sobre o concurso vestibular FUVEST 2023. Você pode conferir a íntegra aqui.



Há também um guia de heteroidentificação que também foi divulgado e está disponível no site https://www.fuvest.br .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.