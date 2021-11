5 temas que podem cair na redação do Enem 2021

5 - Efeitos do sedentarismo no Brasil

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é um dos países com mais sedentários no mundo, o que foi intensificado pela pandemia com o ensino à distância e o home office. Dessa forma, o Enem pode querer abordar as consequências do sedentarismo para a Saúde Pública e para os cidadãos.