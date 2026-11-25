Divulgação/Netflix Cartaz do filme "Vicentina Pede Desculpas", em cartaz na Netflix

Dois dos filmes mais marcantes lançados por aqui em 2026 tem o luto de pais que perderam seus filhos como eixo central de histórias aparentemente distantes.

“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, que concorreu ao Oscar, conta a transposição de um drama familiar, a morte de uma criança, para os palcos por William Shakespeare. Nesta transposição, o menino ganha vida e quem morre é o pai. Da mãe real pouco sabemos, até a reconstituição da dor de Agnés (Jessie Buckley) no filme de Chloé Zhao.

Shakespeare elabora o luto menos como uma homenagem à peça ausente e mais como um esforço de permanência. No palco, recria os sonhos adultos do menino que brincava de capa e espada no quintal de sua casa em Stratford-upon-Avon. É a reconstituição corporal de quem sabemos um pouco de tudo, sem fragmentos.

Em “Vicentina pede desculpa” a reconstituição do filho perdido é uma confecção a partir de retalhos. A personagem que dá nome ao filme de Gabriel Martins é mãe de um motorista que perdeu o controle do ônibus em um viaduto de Belo Horizonte e matou dezenas de pessoas. Dele o que sabemos vem da cobertura da TV, que passa a apontar a levantar suspeitas sobre a condição física e psicológica do condutor.

No meio do luto, Vicentina se ressente por não saber o que o filho sentia e pensava no momento em que perdeu o controle também da própria vida. Aquela não é uma família de muita conversa. Tem algo no silêncio da protagonista vivida por Rejane Faria que lembra um pouco todas as nossas avós. Talvez o peso do mundo nas costas, a pressão sobre os joelhos, e o jeito hesitante de caminhar.

Mãe solo, ela criou os filhos sozinha e sente ter falhado em tudo. Se tivesse criado ferramentas para se comunicar melhor com Wesley (Renato Novaes), saberia das dores que levaram à tragédia? Saberia dos cansaços, das tristezas, dos esgotamentos? Ele estaria a salvo se tivesse tomado outro rumo na vida?

“Ele era um grande amigo”. “Tinha o sonho de ser artista”. “Estava triste naquele trabalho”. É com informações do tipo, recolhidas aqui e ali, que ela projeta o filho que não conhecia. E, ao conhecer, passa a ser devorada pelo que se denomina de culpa materna.

Essa culpa leva Vicentina a buscar os familiares das vítimas da tragédia. Em cada visita ela descobre um universo de possibilidades e vivências dentro de um ônibus: uma mulher grávida, um empresário que deixou o carro no conserto e nunca chegou em casa, uma jovem vestibulanda, um casal homoafetivo, o filho de catadores de papelão. Em todos ela ouve uma pergunta: por que você está fazendo isso?

Ao falar sobre sua responsabilidade como mãe, esse mundo de possibilidades reage de forma igualmente distinta. Dos homens recebe mais pontos de interrogação do que compreensão, e, em ao menos um dos casos, rispidez. Das mulheres, um princípio de acolhimento. Mais que o luto, é a compreensão da culpa que conecta. É como se invertessem o refrão de uma música. Só as mães são infelizes.

A exceção é um rapaz que vivia uma relação abusiva com uma das vítimas e que se corrói de remorso por ver na morte uma possibilidade de encerrar um sofrimento. O diálogo, num banco de igreja, lembra um confessionário, e um esforço mútuo de remissão de um pecado.

Agnés e Vicentina se trancafiam enquanto tocam a vida e cuidam do que ficou: a casa. Só uma delas sabe onde o pai dos filhos foi parar. Quando saem de casa, seguem solitárias, mas em multidão.

Nas apresentações de sua peça mais conhecida, Shakespeare produz catarse com a recriação de seu menino e da dor da perda. Ao ver uma multidão chorando por um filho que não é deles, Agnés sente finalmente que aquela dor não dói sozinha. O resto, de fato, é silêncio.

Vicentina busca o mesmo ao reconstituir o filho e se reconstruir como mãe. A cena em que telefona para o filho que fica e declara seu amor é das mais tocantes do cinema recente.

O diretor do longa, Gabriel Martins, já tinha mostrado a que veio em trabalhos como “Marte Um”, também sobre as mil bifurcações numa família que mal se comunica. Martins é parte de uma turma nascida na região metropolitana de Belo Horizonte que tem levado aos cinemas alguns dos principais filmes da atualidade. “O dia em que te conheci”, “No coração do mundo”(codirigido por Gabriel Martins), “Arábia”, “Baixo Centro” e "Baronesa" são alguns deles.

“Vicente pede desculpas” acaba de entrar no catálogo da Netflix.