Ratinho aparece como o governador mais bem avaliado do Brasil aponta Real Big Data

Ratinho Junior (PSD) é o governador mais bem avaliado do Brasil, de acordo com uma série de pesquisas de opinião realizadas pelo instituto Real Time Big Data entre os meses de outubro e dezembro deste ano com a população de dezenas de estados. O governador do Paraná aparece na liderança isolada, com 85% de aprovação dos eleitores.

O índice de Ratinho Junior supera em três pontos percentuais o obtido por Helder Barbalho (MDB), o segundo governador mais bem avaliado, com 82% de aprovação entre os eleitores do Pará. Na sequência, ainda aparecem Rafael Fonteles (PT), do Piauí, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, ambos com 81%, seguidos por Fábio Mitidieri (PSD), de Sergipe, com 72%.

Ratinho Junior também aparece na frente de Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tem 60% de aprovação entre os eleitores de São Paulo, e Eduardo Leite (PSD), com 62%. Os três aparecem com frequência nas pesquisas presidenciais de 2026.

A avaliação positiva da figura do governador do Paraná também se reflete na avaliação do Governo. Entre os entrevistados, 62% classificam a gestão estadual como ótima ou boa, 28% como regular e apenas 9% como ruim ou péssima.

Os altos índices de Ratinho Junior também impactam na percepção dos eleitores para o futuro do Estado: 78% dos entrevistados declararam que querem que a próxima gestão deva, em maior ou menor nível, dar continuidade ao que está sendo feito pelo atual governo.

Confira o ranking do governadores mais bem avaliados do Brasil, segundo a Real Time Big Data:

Ratinho Junior, Paraná (PSD) – 85%

Helder Barbalho, Pará (MDB) – 82%

Rafael Fonteles, Piauí (PT) – 81%

Renato Casagrande, Espírito Santo (PSB) – 81%

Fábio Mitidieri, Sergipe (PSD) – 72%

Mauro Mendes, Mato Grosso (União) – 70%

Paulo Dantas, Alagoas (MDB) – 68%

Eduardo Leite (PSD), Rio Grande do Sul - 62%

Laurez Moreira, Tocantins (PSD) - 62%

Tarcísio de Freitas, São Paulo (Republicanos) - 60%

Cláudio Castro, Rio de Janeiro (PL) -54%

Jerônimo Rodrigues, Bahia (PT) - 48%

Fátima Bezerra, Rio Grande do Norte (PT) - 29%

Sobre a pesquisa

A Real Time Big Data entrevistou 1.200 eleitores paranaenses entre os dias 25 e 26 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.