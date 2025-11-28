Waldemir Barretos / Agência Senado Senador Wellington Fagundes lidera pesquisa para o Governo de Mato Grosso



A nova pesquisa realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2025 mostra um cenário político marcado por forte aprovação ao governo estadual e clara vantagem do senador Wellington Fagundes (PL) na corrida para governador. Apesar disso, grande parte do eleitorado ainda demonstra baixa definição de voto, o que abre espaço para mudanças ao longo do próximo ano.

Espontânea: Eleitor ainda distante da disputa

Na pergunta espontânea, apenas 14% dos entrevistados declararam já ter um nome definido para governador. As citações aparecem pulverizadas: Fagundes surge com 8%, Mauro Mendes com 3% e Otaviano Pivetta com 1%. A maioria absoluta — 86% — ainda não decidiu seu voto.

Governador — Cenário 01

No primeiro cenário estimulado, Wellington Fagundes abre larga vantagem:

43% — Wellington Fagundes (PL)

17% — Otaviano Pivetta (Republicanos)

7% — José Carlos do Pátio (PSB)

15% — Branco/Nulo

18% — Não souberam responder

A pesquisa mostra um quadro consolidado: Fagundes está à frente em todas as simulações testadas.

Governador — Cenário 02

Com a entrada de Natasha Shlessarenko (PT), a liderança permanece estável:

44% — Wellington Fagundes

18% — Otaviano Pivetta

6% — Natasha Shlessarenko

14% — Branco/Nulo

18% — NS/NR

Governador — Cenário 03

Quando novos nomes entram, há redistribuição, mas a liderança permanece:

35% — Wellington Fagundes

16% — Jayme Campos

15% — Otaviano Pivetta

12% — Carlos Fávaro

7% — José Carlos do Pátio

10% — Nulo/Branco

5% — NS/NR

Rejeição: O outro lado da disputa

A rejeição também pesa no jogo político. Segundo o levantamento:

45% — Jayme Campos

32% — José Carlos do Pátio

32% — Natasha Shlessarenko

25% — Otaviano Pivetta

23% — Wellington Fagundes

18% — Carlos Fávaro

Jayme Campos lidera entre os nomes mais rejeitados, enquanto Fagundes aparece com menor resistência.

Senado: Mauro Mendes desponta para uma das duas vagas

A sondagem também avaliou a eleição para senador — lembrando que duas vagas estarão em disputa.

Cenário geral:

34% — Mauro Mendes

19% — Janaína Riva

10% — Carlos Fávaro

9% — Jayme Campos

9% — José Medeiros

4% — Pedro Taques

3% — Rosa Neide

Nomes demais variam entre 1% e 4%

6% — Nulo/Branco

4% — NS/NR

Mauro Mendes lidera com folga tanto no primeiro quanto no segundo voto.

Avaliação do Governo e Humor do Eleitor

O governo estadual atinge um dos índices mais altos já registrados pelo instituto:

70% aprovam

24% desaprovam

6% não souberam responder

Quando comparado a outros estados, 47% afirmam que Mato Grosso está melhor; apenas 12% veem o estado em condição pior. A tendência é de manutenção de rota: 78% defendem continuidade total ou parcial da atual gestão.

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.