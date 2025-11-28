A nova pesquisa realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2025 mostra um cenário político marcado por forte aprovação ao governo estadual e clara vantagem do senador Wellington Fagundes (PL) na corrida para governador. Apesar disso, grande parte do eleitorado ainda demonstra baixa definição de voto, o que abre espaço para mudanças ao longo do próximo ano.
Espontânea: Eleitor ainda distante da disputa
Na pergunta espontânea, apenas 14% dos entrevistados declararam já ter um nome definido para governador. As citações aparecem pulverizadas: Fagundes surge com 8%, Mauro Mendes com 3% e Otaviano Pivetta com 1%. A maioria absoluta — 86% — ainda não decidiu seu voto.
Governador — Cenário 01
No primeiro cenário estimulado, Wellington Fagundes abre larga vantagem:
43% — Wellington Fagundes (PL)
17% — Otaviano Pivetta (Republicanos)
7% — José Carlos do Pátio (PSB)
15% — Branco/Nulo
18% — Não souberam responder
A pesquisa mostra um quadro consolidado: Fagundes está à frente em todas as simulações testadas.
Governador — Cenário 02
Com a entrada de Natasha Shlessarenko (PT), a liderança permanece estável:
44% — Wellington Fagundes
18% — Otaviano Pivetta
6% — Natasha Shlessarenko
14% — Branco/Nulo
18% — NS/NR
Governador — Cenário 03
Quando novos nomes entram, há redistribuição, mas a liderança permanece:
35% — Wellington Fagundes
16% — Jayme Campos
15% — Otaviano Pivetta
12% — Carlos Fávaro
7% — José Carlos do Pátio
10% — Nulo/Branco
5% — NS/NR
Rejeição: O outro lado da disputa
A rejeição também pesa no jogo político. Segundo o levantamento:
45% — Jayme Campos
32% — José Carlos do Pátio
32% — Natasha Shlessarenko
25% — Otaviano Pivetta
23% — Wellington Fagundes
18% — Carlos Fávaro
Jayme Campos lidera entre os nomes mais rejeitados, enquanto Fagundes aparece com menor resistência.
Senado: Mauro Mendes desponta para uma das duas vagas
A sondagem também avaliou a eleição para senador — lembrando que duas vagas estarão em disputa.
Cenário geral:
34% — Mauro Mendes
19% — Janaína Riva
10% — Carlos Fávaro
9% — Jayme Campos
9% — José Medeiros
4% — Pedro Taques
3% — Rosa Neide
Nomes demais variam entre 1% e 4%
6% — Nulo/Branco
4% — NS/NR
Mauro Mendes lidera com folga tanto no primeiro quanto no segundo voto.
Avaliação do Governo e Humor do Eleitor
O governo estadual atinge um dos índices mais altos já registrados pelo instituto:
70% aprovam
24% desaprovam
6% não souberam responder
Quando comparado a outros estados, 47% afirmam que Mato Grosso está melhor; apenas 12% veem o estado em condição pior. A tendência é de manutenção de rota: 78% defendem continuidade total ou parcial da atual gestão.
Sobre o Realtime Big Data
O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.