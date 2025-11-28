Gabriel Paulino Rafael Fonteles lidera disputa pelo Governo do Piauí com ampla vantagem



A mais recente pesquisa realizada no Piauí revela um cenário político amplamente favorável ao grupo governista. Os novos números mostram não apenas a liderança consolidada de Rafael Fonteles na disputa pelo governo, mas também índices de aprovação elevados e vantagem consistente dos principais nomes aliados na corrida pelo Senado. A seguir, um panorama completo dos dados que ajudam a explicar a atual correlação de forças no estado.

Governador: Fonteles mantém distância confortável dos adversários

A nova pesquisa Real Time Big Data mostra um cenário de forte liderança do governador Rafael Fonteles. No Cenário 1, ele aparece com 64% das intenções de voto, enquanto Ciro Nogueira registra 24% e Mainha 3%.

No Cenário 2, Fonteles sobe para 67%, enfrentando Margarete Coelho (15%) e Mainha (6%).



No Cenário 3, o atual governador marca 66%, seguido por Margarete Coelho (14%), Mainha (5%), Jornalista Toni Rodrigues (2%) e Professor Tonny (1%).

A disputa permanece estável e com clara vantagem para o atual chefe do Executivo estadual.

Rejeição: Ciro Nogueira lidera índice

Quando o eleitor é perguntado sobre quem não votaria de jeito nenhum, Ciro Nogueira aparece no topo da rejeição — 46%.



Na sequência, surgem Margarete Coelho (31%), Mainha (24%), Rafael Fonteles (23%), Jornalista Toni Rodrigues (23%) e Professor Tonny (17%).

Os números reforçam as dificuldades de competitividade da oposição diante do cenário consolidado para 2026.

Senado: Marcelo Castro e Júlio Cesar despontam

Na disputa pelas duas vagas ao Senado, Marcelo Castro lidera com folga. No Cenário 1, ele aparece com 29%, seguido por Júlio Cesar (20%), Ciro Nogueira (19%) e Tiago Junqueira (11%).



No Cenário 2, Marcelo Castro sobe para 33%, com Júlio Cesar em 23%, seguido por Tiago Junqueira (10%) e Joel Rodrigues (8%).



A vantagem se mantém consistente em ambos os cenários, indicando forte tendência de reeleição e consolidação do bloco governista.

Avaliação do Governo: Aprovação chega a 81%

A gestão estadual registra 81% de aprovação, contra apenas 17% de desaprovação. Na avaliação geral, 60% classificam o governo como ótimo ou bom, enquanto 23% consideram regular e 15% avaliam como ruim ou péssimo.



O índice reforça a estabilidade política do estado e ajuda a explicar a vantagem de Fonteles na corrida eleitoral.

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.