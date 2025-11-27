Agência Brasil Moro abre 21 pontos no Paraná e lidera todos os cenários para governador



A mais recente pesquisa eleitoral do Paraná, realizada pelo Instituto Real Time Big Data entre os dias 25 e 26 de novembro de 2025, revela um cenário político marcado por forte liderança de Sérgio Moro na disputa pelo Governo do Estado e pela consolidação de Ratinho Jr. como nome dominante na corrida ao Senado. O levantamento ouviu 1.200 eleitores, com margem de erro de 3 pontos percentuais.

Governador do Paraná: Moro lidera com folga em todos os cenários

Cenário 1

O primeiro cenário testado confirma o favoritismo de Sérgio Moro, que aparece com 41% das intenções de voto. Requião Filho registra 20%, seguido por Guto Silva (13%), Paulo Martins (8%) e Ênio Verri (5%). Indecisos somam 4% e votos nulos/brancos, 9%.

Cenário 2

Mantendo desempenho estável, Sérgio Moro também lidera este cenário com 41%, ampliando a distância para Requião Filho, que sobe para 22%. Guto Silva marca 14% e Paulo Martins, 8%. Nulos/brancos ficam em 9% e indecisos, 6%.

Cenário 3

Com a entrada do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a disputa se reorganiza, mas Moro segue na frente com 37%. Greca aparece com 22% e Requião Filho com 20%. Paulo Martins mantém 8% e nulos/brancos atingem 8%.

Cenário 4

No último cenário estimulado, Moro sobe para 42%, contra 23% de Requião Filho. Paulo Martins aparece com 10% e Alexandre Curi com 5%. Nulos/brancos chegam a 10% e indecisos, 10%.

Rejeição dos candidatos ao Governo

Entre os nomes avaliados, Requião Filho apresenta a maior rejeição, com 40%, seguido por Sérgio Moro e Ênio Verri, ambos com 35%. Rafael Greca tem 33%, Paulo Martins 22%, Guto Silva 21% e Alexandre Curi 20%.

Senado: Ratinho Jr. domina a disputa nas duas vagas

Cenário 1

No cenário mais robusto para o Senado — onde duas vagas estão em disputa — Ratinho Jr. lidera com 31%. Cristina Graeml (14%), Deltan Dallagnol (13%) e Filipe Barros (13%) aparecem embolados na segunda faixa. Gleisi Hoffmann registra 10% e Zeca Dirceu, 8%.

A análise por primeiro voto reforça o favoritismo de Ratinho Jr., que aparece com 41%. Já no segundo voto, o ex-governador mantém vantagem com 20%, enquanto Cristina, Deltan e Filipe travam disputa equilibrada.

Cenário 2

Sem Ratinho Jr., o cenário fica mais competitivo: Cristina Graeml e Deltan Dallagnol empatam com 20%, seguidos por Filipe Barros com 18%. Gleisi Hoffmann soma 12% e Zeca Dirceu, 10%.

Avaliação do governo do Paraná

A aprovação do governo do estado se mantém elevada: 85% dos entrevistados dizem aprovar a administração atual. Além disso, 62% classificam o governo como ótimo ou bom, enquanto 28% avaliam como regular.

Imagem do Paraná em comparação com outros estados

Quando questionados sobre a posição do Paraná em relação às demais unidades da federação, 63% dos entrevistados avaliam que o estado está em situação melhor. Para 20%, está igual; e para 13%, pior.

Perfil desejado para o próximo governo

A maior parte dos eleitores demonstra preferência por continuidade, com 38% defendendo a manutenção total do atual modelo de gestão e 40% desejando continuidade com aprimoramentos. Apenas 13% querem mudanças na maior parte das políticas e 6% defendem mudança completa.

Desempenho dos últimos governadores

Entre os três últimos governadores, Ratinho Jr. é apontado como o melhor por 70% dos paranaenses, seguido por Roberto Requião (16%) e Beto Richa (8%).

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.