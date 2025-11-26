Divulgação Dorinha abre vantagem e maioria dos eleitores segue indecisa



A menos de um ano das eleições estaduais, o Tocantins começa a revelar as primeiras nuances da disputa que definirá o próximo governador e os futuros representantes no Senado. A nova pesquisa realizada nos dias 24 e 25 de novembro, com 1.200 entrevistados e margem de erro de três pontos percentuais, traz um retrato de um eleitorado observador, cauteloso e ainda distante de uma definição concreta sobre seus votos.

Indefinição domina o cenário espontâneo

No quadro espontâneo, em que o eleitor cita um nome sem consultar uma lista, a indefinição salta aos olhos: 87% afirmam não ter decidido em quem votar para governador. Apenas 13% dizem já ter uma escolha consolidada. Entre os nomes lembrados espontaneamente, há um empate técnico entre Wanderlei Barbosa e Professora Dorinha, ambos com 4%, seguidos por Laurez Moreira, com 3%, e Eduardo Gomes, que aparece com 1%.

Dorinha lidera no cenário estimulado

Quando os nomes são apresentados de forma estimulada, o eleitorado começa a desenhar preferências mais nítidas. No primeiro cenário, com cinco pré-candidatos, Professora Dorinha lidera com 33%, enquanto Laurez Moreira soma 24%. Em seguida, vêm Cinthia Ribeiro com 13%, Amélio Cayres com 11%, e Ataídes Oliveira, que registra 6%. Mesmo aqui, a soma de votos nulos, brancos e indecisos chega a 13%, revelando que grande parte da população ainda mantém cautela.

Vantagem ampliada no cenário reduzido

No segundo cenário, mais enxuto, Dorinha amplia sua vantagem. Ela atinge 42%, enquanto Laurez mantém 30% e Ataídes aparece com 8%. Mesmo com menos opções, mais de 20% dos entrevistados ainda se mostram indecisos ou propensos ao voto nulo, reforçando a ideia de que a disputa está longe de firmar contornos definitivos.

Rejeição distribuída entre os principais nomes

A pesquisa também mediu os índices de rejeição, perguntando ao eleitor em quem não votaria de jeito nenhum. Ataídes Oliveira lidera esse quesito com 35%, seguido de Laurez Moreira, que aparece com 33%. Professora Dorinha e Cinthia Ribeiro dividem o mesmo percentual, 29%, enquanto Amélio Cayres registra 22%. Esses números indicam desafios distintos para cada pré-candidato, especialmente em uma disputa que tende a ser acirrada.

Disputa fragmentada pelas duas vagas no Senado

A corrida ao Senado, que terá duas vagas disponíveis em 2026, apresenta um panorama igualmente competitivo. No cenário mais completo, Wanderlei Barbosa aparece com 24%, seguido por Eduardo Gomes, que marca 19%. Os demais nomes — Alexandre Guimarães, Vicentinho Jr., Carlos Gaguim, Irajá e Vanderlei Luxemburgo — oscilam entre 7% e 12%, enquanto votos nulos, brancos e indecisos somam 7%.

Em um cenário reduzido, Eduardo Gomes assume a liderança com 25%, enquanto Carlos Gaguim, Vicentinho Jr. e Irajá seguem na faixa dos dois dígitos. A taxa de indecisão, porém, cresce de maneira expressiva, alcançando 25%, o que evidencia uma disputa aberta pela segunda vaga.

Avaliação do governo Wanderlei Barbosa

A percepção dos tocantinenses sobre a gestão estadual também foi medida. O governo de Wanderlei Barbosa registra 62% de aprovação, enquanto 33% desaprovam e 5% preferem não opinar. Na avaliação qualitativa, 39% consideram a administração ótima ou boa, 35% classificam como regular e 24% avaliam como ruim ou péssima. O saldo é de um governo majoritariamente aprovado, mas que enfrenta críticas significativas dentro de uma parcela do eleitorado.

Um Tocantins atento e à espera dos próximos capítulos

O conjunto dos dados revela um estado em compasso de observação. A elevada taxa de indecisão, tanto para governador quanto para o Senado, indica um eleitorado que ainda avalia com cautela o desenrolar das pré-campanhas. Com a proximidade de 2026, debates, alianças e movimentações políticas devem desempenhar papel decisivo na consolidação das preferências.