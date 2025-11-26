A newsletter brasileira "EntrePoderes", projeto lançado nessa semana pelo analista político e consultor eleitoral Wilson Pedroso juntamente com os comunicadores Pedro Steffani e Julia Olijnyk, está classificada em primeiro lugar entre as que mais crescem em todo o mundo dentro da categoria de política. O dado foi revelado pelo Ranking da Substack, plataforma internacional que organiza e destaca newsletters de todo o globo, ajudando escritores a serem descobertos e leitores a encontrarem novos conteúdos úteis.
A "EntrePoderes" foi lançada no dia 19 de novembro e em apenas seis dias alcançou milhares de assinaturas, escalando de forma rápida o ranking da Substack, cujas métricas são baseadas em popularidade e sucesso das publicações. A publicação brasileira está ranqueada na categoria “rising”(em ascensão) e se junta a outras influentes newsletters ao redor do mundo, consolidando-se como uma voz respeitável e confiável no debate político contemporâneo.
No topo da lista, a news está ao lado, por exemplo, de publicações como “The Mike Graham Show”, feita pelo famoso jornalista e comentarista britânico Mike Graham que apresentou o programa matinal Morning Glory na Talk (antiga TalkTV) e acaba de ser demitido, chamando a atenção do público; e “Drop Site News” que fica sediado em Whashington e foi fundado por Ryan Grim e Jeremy Scahill em julho de 2024 após ambos deixarem o The Intercept.
“A EntrePoderes lidera uma seleta lista de publicações globais que levam notícias e análises políticas aprofundadas aos leitores. O sucesso desse projeto mostra como os brasileiros gostam de política e anseiam por bons conteúdos e por fontes de informação especializadas, de forma que possam ter uma compreensão mais ampla e crítica sobre os bastidores dos poderes”, destaca Wilson Pedroso, autor da newsletter.
O projeto foi idealizado juntamente com os comunicadores Pedro Steffani e Julia Olijnyk e se dedica a oferecer análises aprofundadas e atualizadas sobre o panorama político nacional e internacional. Os assinantes podem optar pelo plano gratuito ou pela versão paga que é mais completa e oferece diversos conteúdos exclusivos. As news são semanais e enviadas aos assinantes por e-mail.
“Estar na primeira colocação deste ranking, em tão poucos dias, indica não só a qualidade e relevância do conteúdo, mas também o impacto significativo que as publicações independentes estão tendo em um cenário de informações cada vez mais dinâmico e globalizado”, pontua Pedro Steffani.
Sobre Wilson Pedroso
Wilson Pedroso é analista político e consultor eleitoral com MBA nas áreas de Gestão e Marketing. Sua carreira inclui 30 anos em altos cargos de Gestão Pública, no Governo Federal, Congresso Nacional, Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal SP e Câmara Municipal SP. Ao longo desse período, esteve presente nos bastidores de importantes momentos da política nacional e comandou grandes campanhas eleitorais, como, por exemplo, as de João Doria, Bruno Covas, Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia e Pablo Marçal.
Wilson Pedroso é sócio estrategista do Instituto de Pesquisa Real Time Big Data e membro do CAMP (Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político). Também é idealizador e apresentador do Política Real Podcast e colunista em diversos outros veículos de comunicação do país. Pedroso ainda é autor do livro "Vencer a Eleição – Como construir uma campanha competitiva, do planejamento à vitória”, em coautoria com o jornalista Luciano Suassuna. A newsletter EntrePoderes é o seu mais novo projeto.