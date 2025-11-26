Reprodução Facebook ACM Neto aparece entre os possíveis nomes para o governo da Bahia em 2026



O Instituto Real Time Big Data divulgou, nos dias 24 e 25 de novembro de 2025, a mais recente pesquisa eleitoral realizada na Bahia, trazendo um retrato detalhado das intenções de voto para governador, para o Senado e da percepção dos eleitores sobre a gestão estadual. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores, com margem de erro de 3 pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

A disputa pelo governo da Bahia: equilíbrio e polarizações

Os dados revelam um cenário competitivo e combinado por figuras de alta densidade política no estado. Na primeira simulação estimulada — o Cenário 1, com ACM Neto, Jerônimo Rodrigues, José Carlos Aleluia e Kleber Rosa — o ex-prefeito de Salvador aparece na liderança com 44% das intenções de voto, seguido pelo atual governador Jerônimo Rodrigues, com 35%. Trata-se de um embate direto entre dois polos políticos já consolidados no estado, enquanto os demais candidatos somam percentuais mais discretos.

No Cenário 2, que introduz o ex-governador Rui Costa no lugar de Jerônimo, a disputa se torna ainda mais apertada: Rui Costa aparece com 43%, praticamente empatado dentro da margem com ACM Neto, que registra 42%. A simulação reabre a rivalidade histórica entre ambos, que marcaram a política estadual nos últimos anos.

O Cenário 3 testa a competitividade do atual governador frente ao prefeito de Salvador, Bruno Reis. Jerônimo surge com 39%, contra 38% de Bruno, configurando o cenário mais equilibrado entre todos os testados. Nesse quadro, a sucessão estadual se apresenta aberta, com lealdades partidárias e avaliação de governo desempenhando papel determinante.

Por fim, no Cenário 4, Rui Costa volta a figurar, desta vez contra Bruno Reis. O ex-governador lidera com 46%, enquanto o prefeito aparece com 36%. A simulação indica que Rui mantém força própria na disputa, independentemente do adversário.

Rejeição: desafios eleitorais e resistência do eleitorado

A análise de rejeição, na qual o eleitor aponta em quem não votaria de forma alguma, mostra Jerônimo Rodrigues no topo, com 48%. Em seguida, aparecem José Carlos Aleluia e ACM Neto, ambos com 43%, enquanto Rui Costa apresenta 40%. Os índices refletem a alta exposição dos principais nomes da política baiana, que acumulam tanto capital político quanto desgaste natural adquirido ao longo dos anos.

Corrida ao Senado: predominância do campo governista

A pesquisa também apresenta cinco cenários distintos para a eleição das duas vagas ao Senado. Entre todos eles, um nome se destaca com forte presença: Rui Costa, que lidera em quatro dos cinco cenários, variando entre 28% e 46% quando consideradas as composições por primeiro voto.

Nos cenários em que Jacques Wagner é incluído, o ex-governador também demonstra força expressiva, consolidando a percepção de que a base governista mantém musculatura eleitoral para a disputa de 2026.

A oposição aparece com desempenho mais fragmentado. João Roma, Ângelo Coronel, Márcio Marinho, Marcelo Nilo, Aroldo Cedraz e Adolfo Viana oscilam em patamares variados, mas nenhum deles rompe, por ora, a barreira da competitividade direta com os nomes ligados ao atual grupo político que administra o estado.

Avaliação do governo e clima político no estado

O governo da Bahia apresenta um quadro de equilíbrio na percepção popular: 48% aprovam a gestão, enquanto 50% desaprovam. O eleitor também demonstra expectativa por mudanças: 36% defendem que “a maioria das coisas” seja alterada, e 20% desejam mudanças completas no governo estadual.

Ao comparar a Bahia com outros estados do país, 41% dos entrevistados afirmam perceber o estado em situação pior, enquanto 37% avaliam que permanece igual. Esse sentimento de estagnação e demanda por ajustes pode influenciar diretamente o debate eleitoral de 2026.

A pesquisa também avaliou quem foi o melhor governador entre os últimos três mandatos. Rui Costa aparece como líder absoluto, com 58%, seguido por Jacques Wagner (24%) e Jerônimo Rodrigues (11%). O dado reforça a permanência de Rui como uma das figuras mais influentes da política baiana atual.

Um cenário competitivo e ainda em formação

A nova rodada de pesquisa do Instituto Real Time Big Data confirma que a disputa pelo governo da Bahia em 2026 deve ser marcada por forte polarização e alta competitividade entre os principais nomes da política estadual. Enquanto ACM Neto e Rui Costa seguem como os atores mais robustos em seus respectivos campos, Jerônimo Rodrigues e Bruno Reis surgem como alternativas viáveis e que tendem a ser protagonistas conforme o debate eleitoral avance.

Para o Senado, o domínio do campo governista permanece evidente, com Rui Costa e Jacques Wagner despontando como favoritos nos cenários analisados.

A pesquisa oferece aos partidos, analistas e à sociedade um retrato preciso do momento político baiano, um momento de expectativas, disputas abertas e um eleitorado atento às respostas para os desafios do estado.



