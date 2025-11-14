Reprodução/ Pixabay Bandeira do Brasil





No dia 15 de novembro, o Brasil celebra a Proclamação da República, um marco fundamental para a história política nacional, que moldou o seu presente democrático. A data remonta a 1889, quando o país rompeu com a monarquia, oficializando o regime de governo republicano. Este momento representou uma ruptura com as antigas estruturas do império português, sinalizando uma busca legítima pela participação do povo nas decisões do Estado.

Desde então, o Brasil passou por diversos momentos de consolidação da Democracia, sendo que entre eles podemos citar a Constituição de 1891, que estabeleceu princípios democráticos no país, o período da redemocratização após a ditadura militar e, especialmente, a promulgação da Constituição de 1988, que marcou uma conquista significativa de direitos civis e políticos.

Por outro lado, a história do Brasil também é permeada de fatos antidemocráticos, como a própria instalação da Ditadura Militar e seus inúmeros retrocessos no que se refere aos direitos de expressão e de liberdade como um todo, e também os impeachments de dois presidentes, que, sem julgamento de mérito, tiveram em seus bastidores movimentações que colocam em xeque a integridade do sistema político brasileiro. E, nos dias atuais, ainda observamos episódios de crise e vulnerabilidade das instituições.

O fato é que, apesar dos avanços, o Brasil ainda enfrenta desafios, entre eles escândalos de corrupção, a polarização política radicalizada e ameaças a direitos fundamentais de grupos minoritários e/ou marginalizados. Pontos frágeis que escancaram a necessidade de maior fortalecimento do regime democrático no país, como um passo essencial para que o Brasil de hoje e do amanhã não se desvie do caminho democrático iniciado em 15 de novembro de 1889.

Neste Dia da Proclamação da República, somos todos convidados a refletir sobre os avanços conquistados e os obstáculos que ainda persistem, lembrando que a Democracia é um ativo frágil, que exige engajamento de todos os brasileiros para que possa continuar evoluindo. Que tenhamos sempre motivos para comemorar essa data, mas que nunca percamos de vista o constante amadurecimento institucional e a necessidade de firme vigilância.



