Reprodução/Facebook Cícero Lucena lidera disputa pelo Governo da Paraíba



A corrida pelo Governo da Paraíba começa a ganhar contornos mais claros. A nova pesquisa de intenção de voto mostra o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (sem partido), na dianteira em todos os cenários testados, consolidando-se como o nome mais forte neste início de pré-campanha.

Cícero na liderança

No primeiro cenário estimulado, Cícero aparece com 34% das intenções de voto, seguido por Lucas Ribeiro (PP), com 17%, e Efraim Filho (União), com 15%. Já no segundo cenário, que inclui mais pré-candidatos, o ex-prefeito mantém a liderança com 29%, contra 13% de Lucas Ribeiro, 12% de Efraim Filho e 10% de Pedro Cunha Lima (PSD). Estela Bezerra (PT) marca 6%, e Adriano Galdino (Republicanos), 5%.

Votabilidade mostra espaço para crescimento

Na análise da chamada “votabilidade”, que mede tanto a rejeição quanto o potencial de crescimento, Cícero Lucena reúne 19% que votariam nele com certeza e 33% que poderiam votar. Os números indicam que o eleitorado já reconhece sua trajetória política, enquanto os demais candidatos ainda buscam consolidar seus espaços.

Lucas Ribeiro e Efraim Filho aparecem com índices menores de voto consolidado (7% cada), mas se destacam pelo percentual de eleitores que dizem que “poderiam votar” neles, sugerindo margem para avanço durante a campanha.

Disputa pelo Senado tem João Azevedo na frente

No Senado, o atual governador João Azevedo (PSB) é o nome mais forte em todos os cenários. No primeiro teste, lidera com 27%, seguido por Veneziano (MDB), com 18%, e Pedro Cunha Lima, com 13%. Em todas as simulações, João varia entre 26% e 31%, sempre à frente dos adversários.

Na divisão entre primeiro e segundo voto, ele também desponta: 42% dos eleitores o escolhem como primeira opção, enquanto outros 13% o apontam como segunda escolha, garantindo folga sobre os demais concorrentes.

Avaliação do governo

A gestão de João Azevedo tem 63% de aprovação, com 34% considerando seu governo ótimo ou bom, 40% regular e 23% ruim ou péssimo. O saldo mostra um governo bem avaliado pela maioria, mas que ainda enfrenta desafios de percepção junto a parte do eleitorado.

Cenário ainda aberto

Os números revelam que a eleição para o Governo da Paraíba deve ser marcada por forte disputa. Cícero Lucena larga na frente, enquanto Lucas Ribeiro, Efraim Filho e Pedro Cunha Lima aparecem como alternativas viáveis. A corrida ao Senado, por sua vez, tem João Azevedo como principal favorito, mas a fragmentação de votos entre outros candidatos garante um cenário de competitividade.