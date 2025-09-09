Divulgação Pesquisa mostra favoritismo de Vilela para governador e Caiado para Senado







Entre os dias 6 e 8 de setembro de 2025, o Instituto Real Time Big Data, contratado pela Rede Record, realizou uma pesquisa quantitativa de intenção de voto em Goiás. O levantamento ouviu 1.200 eleitores, com margem de erro de ±3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Os resultados revelam um quadro eleitoral competitivo para governador, um cenário dinâmico para o Senado e a forte aprovação do governo Ronaldo Caiado.

Cenário para Governador: Vilela lidera, mas Perillo mostra força



No primeiro cenário estimulado, a liderança é de Daniel Vilela (MDB), com 26% das intenções de voto. Logo atrás aparece o ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 23%, demonstrando que ainda mantém base eleitoral relevante.

Na sequência, Wilder Moraes (PL) registra 14% e Adriana Accorsi (PT) aparece com 11%. Já Iure Castro (Cidadania) e Telêmaco Brandão (Novo) marcam 1% cada. Os votos nulos ou brancos somam 11% e os indecisos (NS/NR) chegam a 13%.

No segundo cenário, quando o nome de Gustavo Mendanha (PSD) é testado, ele surge com 24%, em segundo lugar, atrás de Daniel Vilela (31%). Wilder Moraes mantém 15%, enquanto os demais nomes ficam estáveis.

Daniel Vilela aparece como favorito inicial, mas Marconi Perillo ainda tem musculatura política. A entrada de Mendanha reorganiza as forças oposicionistas e pode ser o fator decisivo para a configuração de um eventual segundo turno.

Senado: Gracinha Caiado lidera; Caiado dispara quando entra em cena



Na disputa pelo Senado, os números indicam dois cenários distintos.

Gracinha Caiado (União) lidera com 42%, seguida de Gustavo Gayer (PL) (31%) e Vanderlan Cardoso (PSD) (20%). Outros nomes, como Rubens Otoni (PT) (11%) e Major Vitor Hugo (PL) (12%), aparecem em patamares intermediários.

Quando o nome do governador Ronaldo Caiado (União) é incluído, o quadro muda completamente: ele dispara para 56% das intenções de voto, deixando seus adversários muito atrás. O peso político de Ronaldo Caiado é evidente. Sua entrada transforma a eleição para o Senado em uma corrida desequilibrada, confirmando seu papel de liderança majoritária no estado.

Aprovação de Ronaldo Caiado: Patamar de Prestígio



O levantamento mostra que o governador Ronaldo Caiado mantém índices impressionantes de popularidade:

86% aprovam sua gestão, contra apenas 12% de desaprovação.

Na avaliação detalhada, 66% consideram sua administração ótima ou boa, 24% regular, e apenas 9% ruim ou péssima.

Com tamanha aprovação, Caiado se consolida como um dos governadores mais bem avaliados do país e um ator central para as eleições de 2026, tanto em Goiás quanto em nível nacional.

O peso do Real Time Big Data no debate público

A pesquisa contratada pela Record e conduzida pelo Instituto Real Time Big Data demonstra não apenas a disputa eleitoral em Goiás, mas também a importância de levantamentos sérios e metodologicamente rigorosos para o debate democrático.

O RTBD reafirma, assim, seu papel como referência no monitoramento da opinião pública, entregando dados confiáveis e de alta relevância para a sociedade e para os meios de comunicação.