Lula Marques/ Agência Brasil - 09/04/2024 Veja como votaram os ministros do TSE que livraram Moro da cassação

A Real Time Big Data realizou, nos dias 03 e 04 de setembro de 2025, uma pesquisa quantitativa de intenção de votos no estado do Paraná. O levantamento contou com 1.200 entrevistas presenciais, distribuídas proporcionalmente entre sexo, idade, escolaridade e renda, respeitando a representatividade da população paranaense. A margem de erro é de ±3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Cenário para o Governo do Estado

Foram testados diferentes cenários para a disputa ao governo:

Cenário 1: Sérgio Moro (União) lidera com 41%, seguido por Requião Filho (PDT) com 19% e Guto Silva (PSD) com 10%. Paulo Martins (Novo) e Ênio Verri (PT) aparecem com 9% e 6%, respectivamente.

Cenário 2: Moro mantém a dianteira com 43%, enquanto Requião Filho alcança 17% e Gleisi Hoffmann (PT) surge com 14%. Alexandre Curi (PSD) registra 7%.

Cenário 3: A liderança de Moro se mantém em 41%, seguido por Requião Filho (17%), Gleisi Hoffmann (14%) e Guto Silva (10%).

O ex-juiz Sérgio Moro demonstra consolidação expressiva do eleitorado, com vantagem significativa em todos os cenários, refletindo um potencial favoritismo inicial. Já os candidatos ligados ao campo progressista (PT e PDT) aparecem dividindo o espaço oposicionista, o que fragmenta esse segmento.



Na rejeição, Gleisi Hoffmann (PT) lidera com 56%, seguida de Requião Filho (39%) e Ênio Verri (37%). Moro apresenta rejeição de 33%, considerada menor em comparação aos principais concorrentes, enquanto Alexandre Curi (PSD) é o menos rejeitado, com 17%.





Cenário para o Senado

Foram testados diferentes arranjos de nomes:

Ratinho Jr (PSD), atual governador, quando incluído, desponta como favorito absoluto, alcançando 53% das intenções no Cenário 1, revelando força eleitoral caso decida disputar o Senado.

Sem Ratinho Jr, a disputa se torna mais equilibrada:

Zeca Dirceu (PT) varia de 8% a 23% nos cenários.

Filipe Barros (PL) aparece entre 10% e 15%.

Alexandre Curi (PSD) alcança até 13%.

Cristina Graeml (Podemos) mantém presença constante, entre 11% e 15%.

Nomes tradicionais como Roberto Requião (PDT), Beto Richa (PSDB) e Álvaro Dias (Podemos) aparecem em patamares médios, mas ainda competitivos.

A pesquisa indica que a decisão de Ratinho Jr sobre disputar ou não o Senado terá papel determinante na configuração da corrida, podendo redesenhar completamente as alianças e estratégias eleitorais.

Avaliação da Gestão Estadual

O governador Ratinho Jr mantém índices de aprovação extremamente elevados:

83% aprovam sua gestão.

Apenas 13% desaprovam.

61% avaliam como “ótimo/bom” e 27% como “regular”.

Esse desempenho reforça sua posição como principal liderança política do Paraná no momento e explica sua força eleitoral em qualquer cenário testado.

Conclusão

Os dados revelam um quadro de liderança consolidada de Sérgio Moro na corrida ao governo, mas com espaço para movimentações caso haja rearranjos no campo progressista. Para o Senado, a decisão de Ratinho Jr será o grande divisor de águas: sua entrada praticamente define a disputa, enquanto sua ausência abre espaço para uma corrida equilibrada entre nomes já conhecidos da política estadual.

A pesquisa também mostra que a popularidade de Ratinho Jr é o fator mais relevante no cenário político do Paraná em 2025, seja para sustentar candidaturas aliadas, seja para uma eventual decisão pessoal de disputar o Senado.