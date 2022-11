Alan Morici Vinicius Lummertz é ex-ministro do Turismo

Antes de tudo, cabe parabenizar os mais de 120 milhões de brasileiros que mais uma vez foram às urnas no domingo (30) para cumprir seu dever cívico. Parabéns também ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ao presidente Jair Bolsonaro e todos que disputaram os governos de Estado e os parlamentos – entre vencedores e vencidos, saiu-se campeã a Democracia brasileira. Agora é hora de todos nós nos prepararmos para este novo e dificílimo momento quer vamos enfrentar a partir de janeiro de 2023 – a começar por uma Nação dividida e que precisa ser pacificada para poder se desenvolver e dar aos seus filhos aquilo que com justiça eles merecem.



Para que isso aconteça, precisamos superar obstáculos que parecem permanecer como verdadeiros “tabus” para o Brasil. Mais uma eleição presidencial se passou sem que uma grande questão nacional fosse abordada: a relação direta entre os baixos salários que se pagam no nosso país e a baixa produtividade da economia brasileira, e o que podemos fazer para mudar esse cenário.

O salário médio de um arquiteto no Brasil é de cerca de R$ 4.000 por mês, ou R$ 52 mil por ano. Na Alemanha, o mesmo profissional tem média salarial de 48.240 euros por ano, ou mais R$ 251 mil, quase cinco vezes mais. No Chile, o valor médio por mês é de R$ 9.100 (mais que o dobro do Brasil).

No caso de um engenheiro de software, o salário médio no Brasil é de R$ 8.000 por mês, ou R$ 104 mil por ano. Na Alemanha, a média é de 60 mil euros por ano, ou R$ 313 mil e três vezes a mais que no Brasil. No Chile, o mesmo profissional recebe, em média, R$ 9.800 por mês (22,5% a mais que no Brasil). Os dados são da Glassdoor, uma das maiores plataformas de recrutamento profissional do mundo.

Se o comparativo for em relação ao salário-mínimo, a diferença pode ser ainda maior. No Brasil, o valor de 2022 é de R$ 1.212, contra R$ 10.700 na Alemanha, R$ 6.500 nos Estados Unidos, R$ 5.600 no Japão ou R$ 3.600 em Portugal. Na China, em algumas cidades como Xangai, o valor é de R$ 2.012 e no Chile é de R$ 2.041, quase o dobro do Brasil. Um levantamento da Bloomberg feito com 15 países da América Latina, mostra que o salário-mínimo do Brasil só é maior que o da Venezuela na região.

Há muitas razões para explicar os baixos salários praticados no Brasil em relação a outros países. Um dos grandes problemas do país está na baixa produtividade e baixa competitividade. Na edição de 2022 do Anuário de Competitividade Mundial (WCY, sigla para World Competitiveness Ranking), o Brasil ficou em 59º lugar na lista de 63 países, atrás de nações como Malásia (32ª posição), Peru (54ª) e Botswana (58ª). Os primeiros da lista são Dinamarca, Suíça e Singapura.

Um relatório divulgado em junho pela OIT (Organização Internacional do Trabalho) mostra que, não apenas no Brasil, mas em toda a América Latina, a produtividade do trabalho tem diminuído persistentemente em termos comparativos com o resto do mundo durante as últimas quatro décadas.

Em um ranking elaborado pela InvestNews com 62 países mais produtivos, o Brasil ocupa a 57ª posição. A Noruega aparece como o país com a melhor produtividade por hora, de US$ 75,08, seguida por Luxemburgo, com US$ 73,22, e Estados Unidos, com US$ 67,32. O Brasil produz, em média, US$ 10,78 por hora.

Essa baixa produtividade em comparação com outros países tem como consequência justamente salários menores. Durante a apresentação de seu relatório, a OIT destacou a necessidade de formular estratégias efetivas para aumentar a produtividade do trabalho na América Latina, diante da evidência de um persistente atraso regional que compromete as possibilidades de encontrar o rumo de um futuro do trabalho com crescimento sustentável e mais e melhores empregos, com salários mais altos.

Para o Brasil crescer de forma consistente, é imperativo que sejam criadas condições para o aumento da competitividade e da produtividade da economia e do trabalhador. Não é uma questão de carga horária, mas sim de fazer com que o trabalho das empresas seja mais efetivo. Isso implica em ter uma legislação mais moderna, reduzir burocracias e responder com agilidade às mudanças do mercado, com um mundo cada vez mais digital.

Precisamos nos modernizar para ter um ambiente de negócios capaz de ampliar o empreendedorismo. As reformas não podem e nem devem ser algo abstrato e teórico. Precisamos de reformas que unam as agendas econômicas, que permitam mais eficiência das empresas e dos negócios e, consequentemente, que gerem ganho de produtividade. Somente assim o país terá um aumento real de salários, com maior poder de compra e crescimento sustentável.