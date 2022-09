Alan Morici Vinicius Lummertz é ex-ministro do Turismo

Ao redor do mundo, grandes parques naturais funcionam como destinos turísticos que atraem milhões de turistas todos os anos. Os parques fazem parte de um segmento muito importante para o Turismo, com uma demanda crescente em São Paulo e em todo o Brasil. São áreas com um enorme potencial de lazer, educação ambiental e entretenimento.

No Brasil, temos um enorme potencial que precisa ser melhor explorado em todo o país. Nosso parque natural mais famoso, nacional e internacionalmente, é o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu. Em 2019, último ano antes da pandemia, o parque recebeu seu recorde de público, com pouco mais de 2 milhões de visitantes. No entanto, seu público ainda é majoritariamente local. Cerca de 75% é composto por brasileiros (mais de 1 milhão de visitantes), argentinos (436 mil) e paraguaios (63 mil), países que formam a tríplice fronteira na região.

Esses números poderiam ser bem melhores. Na década de 1950 foi construído o único hotel localizado dentro de um parque natural no Brasil, exatamente nas Cataratas do Iguaçu. Com vistas para as magníficas quedas d’água, o hotel se transformou em um dos melhores do Brasil. Desde então, nenhum outro empreendimento do tipo foi autorizado. Um retrocesso que impede o desenvolvimento de um Turismo sustentável e rentável a todo o país.

Para se ter uma ideia do potencial desse tipo de Turismo, nos Estados Unidos o Yosemite National Park recebe mais de 3,5 milhões de visitantes ao ano. No Grande Canyon e em Yellowstone, o número de turistas chega a 5 milhões em cada um deles. O parque natural mais visitado dos Estados Unidos é o Great Smoky Mountains National Park, que ultrapassa a marca de 14 milhões de visitantes ao ano.

O governo do Estado de São Paulo tem trabalhado com parcerias público-privadas como um caminho de sucesso para a preservação das áreas verdes paulistas. A concessão de parques gera caixa para estimular e consolidar os polos de ecoturismo, fortalecer o patrimônio ambiental, além de melhorar o serviço prestado aos visitantes. O Estado gastava mais de R$ 150 milhões por ano para a manutenção de parques urbanos, naturais, florestais, entre outros. Repassar parte deste serviço ao setor privado viabiliza a destinação de recursos para áreas prioritárias como saúde, segurança e educação.

Para incentivar esses destinos, criamos na Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e a Secretaria de Comunicação, a nova marca Parques de São Paulo, um trabalho inspirado em exemplos internacionais como os do Canadá, Argentina, Chile e Nova Zelândia. Trata-se de um projeto do governo Rodrigo Garcia para projetar o Estado como um destino de lazer ligado à natureza, dar visibilidade ao patrimônio natural e integrar seus 52 parques estaduais abertos à visitação. Queremos aproximar a população dos parques para que conheçam e preservem estas áreas verdes e movimentem o Turismo regional.

Atualmente, os 52 parques de São Paulo já recebem cerca de 17 milhões de visitantes por ano. Com a nova marca e o trabalho integrado comandado pelo governador Rodrigo Garcia, a projeção é de que este número cresça ainda mais e desenvolva novas regiões do Estado. Este é o Turismo: preserva, gera empregos e melhora a qualidade de vida.