Alan Morici Vinicius Lummertz, ex-ministro do Turismo do Brasil

Para ser competitivo no mercado, um produto precisa ter uma marca forte. Basta ver uma latinha vermelha, que todo mundo já reconhece qual é o refrigerante. A esponja de aço de mil e uma utilidades também é inconfundível. Aos poucos, o conceito de branding se expandiu para muito além dos produtos comerciais até chegar aos destinos turísticos.

Cidades que já atraíam milhões de turistas por ano, como Nova York e Amsterdam, por exemplo, criaram marcas que hoje são reconhecidas mundialmente. Nova York substituiu o verbo “love” (amar) por um coração, uma solução simples e criativa que é facilmente compreendida em qualquer lugar do mundo. Com a marca “*I Am*sterdam”, a cidade holandesa destacou o “I Am” em vermelho com o restante em branco, para dar o sentido de, na tradução, “Eu sou Amsterdam”.

Nos dois destinos, foram criados totens com as marcas, que rapidamente se tornaram um novo cartão-postal das cidades. São pontos instagramáveis, que atraem uma multidão de turistas em busca de uma foto a ser publicada nas redes sociais para mostrar sua passagem pela cidade.

Em um efeito cascata, ao ser compartilhada pelos visitantes, a marca ganha ainda mais visibilidade ao redor do mundo e desperta o desejo de futuros turistas. Com isso, o turismo local aumenta progressivamente, gerando novos investimentos, emprego e renda. A cidade fica mais rica com o dinheiro dos turistas e quem ganha é toda a sociedade, com mais recursos para segurança, saúde, educação e transportes.

No Brasil, a criação de Place Branding (marca de destinos) ainda precisa avançar muito mais. No Estado de São Paulo, o Vale do Ribeira, que engloba 25 municípios, foi a primeira região a receber uma marca própria, a ‘Vem pro Vale’. Agora, já estamos trabalhando na criação de marcas para mais quatro regiões: Mantiqueira Paulista, Litoral Norte, Caminhos da Mogiana e Circuito das Frutas. Com uma identidade verbal e visual para ser reconhecida nacional e internacionalmente, vamos impulsionar o Turismo dessas regiões.

Para funcionar e chegar aos resultados esperados, a criação de um branding regional precisa de muita pesquisa e estudo local. Afinal, é preciso dar um sentido à marca, para que não seja apenas um logotipo. É todo um conceito a ser construído com técnicos e com a comunidade sobre o que aquela região oferece e como pretende se apresentar para o Brasil e o mundo.

O Brasil tem produtos turísticos fantásticos. Mas não adianta ter lindas praias, cachoeiras, cidades históricas e campos agrícolas para visitação, se não fizermos uma divulgação eficiente e que desperte o desejo de conhecê-las. Por isso, uma de nossas primeiras metas com o programa ‘SP Pra Todos’ foi justamente um aumento substancial nas ações de promoção.

Os resultados já começam a ser colhidos. No primeiro semestre, foram criados mais de 44 mil empregos no setor, mais de 8.500 empresas ligadas ao turismo foram abertas no Estado e hoje São Paulo recebe um de cada cinco turistas que viajam no país. Em um setor que gera 10% do PIB e emprega 10% da força de trabalho, investir no Turismo é investir em benefícios para toda a sociedade.

E a nossa marca registrada, na dimensão turística planetária, é a criação de postos de trabalho: onde tem Turismo, tem emprego.