Alan Morici/Divulgação Ex-ministro do Turismo Vinicius Lummertz

Após o difícil período de isolamento causado pela pandemia, as fronteiras ao redor do mundo finalmente se abriram sem restrições. Quando se esperava a volta triunfal do turismo em massa, o planeta se deparou com um novo problema: a falta de profissionais de Turismo para suprir toda a demanda.

A WTTC (Conselho Mundial de Viagens e Turismo) estima que há 1,2 milhão de vagas não preenchidas na Europa e outras 412 mil nos Estados Unidos. Sem profissionais em número suficiente para atender à demanda, o que se viu nas últimas semanas foi um verdadeiro caos aéreo nos aeroportos europeus e norte-americanos, com longas filas e voos cancelados.

No Brasil, embora não haja números oficiais, a situação também é preocupante. Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo, somente nesse setor turístico há 300 mil vagas em aberto. Dados do Caged mostram que no primeiro semestre foram criados quase 44 mil postos formais na área do Turismo no Estado de São Paulo. Mas grandes empresas do setor continuam com dificuldades para preencher todas as vagas.

Para amenizar a situação, no mês passado o 1° Feirão do Emprego do Setor Hoteleiro contou com mais de 700 vagas disponíveis em 19 redes de hotéis do Estado de São Paulo. A fila em busca de um emprego virava quarteirão. Em um momento de crise, com altas taxas de desemprego no país, esse cenário traz um pouco de esperança. Digo sempre que onde há Turismo, não existe desemprego.

Uma pesquisa do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens que comando no Estado de São Paulo, mostrou que a maioria dos candidatos busca o primeiro emprego ou vem de outras áreas de atuação: 46% dos entrevistados afirmaram não possuir qualquer experiência na área, enquanto cerca de 20% possuem experiência de um ano ou menos em Turismo. Cerca de 14% já estavam empregados, mas buscavam novas oportunidades no setor hoteleiro.

É exatamente para atrair cada vez mais jovens a ingressar no mercado de trabalho criamos vários projetos educacionais na Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo. É que Turismo se aprende na escola – e desde cedo.

Há exatamente um ano, lançamos, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, as Eletivas de Turismo do Programa Inova Educação para os alunos da rede pública estadual. Desde então, já foram mais de 180 mil alunos matriculados. O sucesso logo nos primeiros meses mostra como o Turismo atrai o desejo dos jovens.

Se estamos em um bom caminho para as gerações futuras, precisamos também de uma resposta imediata para formar – e atualizar – novos profissionais. No início de julho, lançamos a nova Plataforma EAD em Turismo - iniciativa que reúne aulas online para gestores públicos e profissionais da cadeia produtiva do Turismo. São mais de 480 vídeo aulas, administradas por professores, especialistas nacionais e internacionais, e ainda diversos relatos de boas práticas de empresários do setor de hotelaria, serviços, alimentação, entre outros.

O Turismo gera emprego e renda. Com tantas vagas disponíveis ao redor do mundo, essa dimensão econômica planetária é, sem dúvida, um excelente caminho para superar a crise.