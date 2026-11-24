O projeto para transformar o antigo prédio da Escola Primária Tokiwa, nos arredores do bairro de Minami, em Sapporo, capital da província de Hokkaido, no norte do Japão, em uma escola internacional foi descartado durante o verão japonês de 2026. O presidente da associação distrital local, Hitoshi Shimosawa, de 74 anos, lamentou o desfecho: "Não consigo acreditar que informações tão distantes da opinião pública local tenham tido um impacto tão grande".

Reprodução Escola Abandonada no Japão





Fechada em 2021 devido à queda no número de alunos, a instituição teve seu espaço colocado em licitação pela prefeitura. Em junho de 2025, a Global Indian Education, sediada em Tóquio e gestora de seis escolas internacionais em território japonês, garantiu a prioridade nas negociações. O plano previa inaugurar a nova unidade dois anos depois, atendendo estudantes da pré-escola ao ensino médio, independentemente da nacionalidade.

Segundo Shimosawa, a comunidade apoiava a iniciativa pelos benefícios previstos, como a participação em eventos escolares, a interação entre as crianças e o uso do prédio como centro de evacuação em emergências.

O cenário mudou em 27 de setembro de 2025, durante uma reunião informativa promovida pela empresa. O encontro foi interrompido abruptamente após gritos de "Não à imigração!" e "Isto é o Japão!". Moradores presentes relataram que os autores dos protestos eram pessoas desconhecidas na vizinhança.

De acordo com o jornal Yomiuri Shimbun, a reação teve origem nas redes sociais. Antes da reunião, publicações no X (antigo Twitter) distorceram o projeto ao afirmar que "um grupo de estrangeiros ocuparia o local" e convocaram manifestantes. Uma análise feita pelo periódico em 24 mil postagens e republicações de setembro mostrou que a maioria tinha teor negativo e que 80% das mensagens com localização identificável partiram de fora de Hokkaido.

Diante da pressão de manifestantes, a Global Indian Education desistiu das negociações em julho de 2026, alegando que "não se pode negar que a desinformação pode continuar a ser disseminada e que os protestos podem continuar no futuro".

A propagação de informações enganosas sobre o acolhimento e o intercâmbio de estrangeiros tem se intensificado no Japão. Em 2025, a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) foi alvo de uma enxurrada de postagens alegando que o aumento da imigração pioraria a segurança pública devido a um programa de intercâmbio entre quatro cidades japonesas e países africanos. Sobrecarregadas por reclamações, as administrações municipais e a agência acabaram abandonando a iniciativa.

A onda de hostilidade também resultou em violência. Em fevereiro de 2026, uma mesquita foi incendiada na cidade de Ebetsu, também em Hokkaido. Durante julgamento no Tribunal Distrital de Sapporo, em setembro, o acusado, um homem de 37 anos morador da cidade vizinha de Chitose, afirmou ter assistido a um "vídeo estranho" de teor xenófobo que despertou aversão a estrangeiros, levando-o a acreditar que destruir um símbolo religioso os faria deixar o Japão. Em outubro, ele foi condenado a seis anos e seis meses de prisão por ter "aceito cegamente informações de uma fonte desconhecida".

Para Daisuke Tsuji, professor de Estudos de Comunicação da Universidade Kwansei Gakuin, o fenômeno representa um risco crescente. "Algumas mensagens xenófobas estão alimentando a ansiedade na sociedade, e casos de comportamento extremo também estão começando a surgir no Japão. Se esses incidentes que impactam a sociedade real continuarem a se acumular, isso poderá encorajar ainda mais esse tipo de comportamento", alertou.

Em resposta ao avanço das notícias falsas, o Governo Metropolitano de Tóquio iniciou no último ano fiscal uma operação em larga escala para divulgar dados precisos em plataformas como o X. Chefe da Divisão de Gestão da Informação da capital japonesa, Keisuke Yamamoto, de 42 anos, destacou o reforço na fiscalização: "Estaremos monitorando de perto para garantir que informações que causem ansiedade entre os moradores de Tóquio não se espalhem".