Lucas Ogata Estudantes de varias nacionalidades participam da 8a. edição do Diversity Camp in Hamamatsu

O acesso à informação e sua importância para uma sociedade mais integrada foram os temas centrais do Diversity Camp in Hamamatsu, realizado nos dias 21 e 22 de novembro, na província de Shizuoka. Promovido pela Universidade de Shizuoka, campus Hamamatsu, em parceria com o International Institute of Education and Culture (IIEC), o programa reuniu jovens de diferentes nacionalidades, entre eles brasileiros.

A proposta é incentivar os participantes a identificar problemas da comunidade e desenvolver soluções que contribuam para melhorar a convivência multicultural. Nesta edição, o tema foi a informação digital, com destaque para o acesso a conteúdos confiáveis, orientações sobre serviços e informações essenciais em situações de desastres naturais.

Lucas Ogata Professor Yuki Yasutomi - Idealizador do Diversity Camp in Hamamatsu





Segundo o professor e coordenador do programa, Yuki Yasutomi, a iniciativa busca aproximar os jovens dos desafios locais e incentivar sua participação na construção da comunidade. “Todos são membros muito importantes da comunidade de Hamamatsu e serão pessoas que, daqui para frente, ajudarão a construir juntos a nossa região. Por isso, queremos que, desde jovens, tenham a oportunidade de conhecer os problemas existentes na comunidade, refletir sobre como podem se envolver para ajudar a solucioná-los e pensar em como tornar a própria comunidade um lugar melhor”, explicou.

No primeiro dia, o jornalista Silvio Mori foi o palestrante convidado e abordou questões como a verificação das fontes, a disseminação de notícias falsas, o risco de determinadas abordagens jornalísticas reforçarem preconceitos e o avanço da inteligência artificial.

“É muito importante debater isso com os jovens. Atualmente, as pessoas leem apenas os títulos e interpretam as reportagens de acordo com o que lhes convém, sem se aprofundar na leitura ou buscar conhecer os fatos”, afirmou Mori.

Lucas Ogata Adriana Sugino, Yuki Yasutomi e Silvio Mori





Outro ponto destacado foi a barreira do idioma, considerada um dos principais obstáculos para que estrangeiros tenham acesso às informações necessárias à segurança e à integração na sociedade japonesa.

No segundo dia, os participantes foram divididos em grupos e apresentaram projetos com propostas para facilitar o acesso à informação e melhorar a convivência entre estrangeiros e japoneses.

O contato com pessoas de outros países motivou a estudante Tsukuhara Yoko a participar do evento. Segundo ela, a chance de conviver em um ambiente multicultural e ouvir conselhos para o futuro profissional é rara e enriquecedora.

"Achei muito interessante a oportunidade de participar de um ambiente tão diverso e interagir com pessoas de outros países, algo que não acontece com frequência. Como estudante universitário pensando no futuro, considerei muito positivo conhecer pessoas que podem compartilhar diferentes conselhos e experiências", destacou.

Além das atividades, o encontro também proporcionou a integração entre jovens de diferentes nacionalidades e a formação de novas amizades. Para a diretora do IIEC, Adriana Sugino, a iniciativa tem uma perspectiva de futuro. “Nosso objetivo é formar jovens líderes para a melhoria da sociedade aqui no Japão ou no Brasil”, destacou.

Para o brasileiro nascido no Japão, Kazuya Chinen, o evento foi uma oportunidade para fazer novas amizades e praticar outro idioma. “Eu entrei para fazer amizades com pessoas de outros países e praticar meu inglês”, disse.

O Diverstiy Camp in Hamamatsu finalizou com a apresentação de projetos que possam auxiliar os estrangeiros residentes na região e construir uma sociedade mais unida e amigável.