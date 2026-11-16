Lucas Ogata Participantes da 2ª edição do Influencers Awards Brazilian in Japan

Hamamatsu (Shizuoka) - A segunda edição do evento que reúne brasileiros produtores de conteúdo digital residentes no Japão, o Influencers Awards Brazilian in Japan foi realizada no último sábado (14), em Hamamatsu, província de Shizuoka, reunindo 30 participantes, dos mais de 50 inscritos para a premiação. A grande final aconteceu no Fly High Amusement Bar e contou com um público estimado em 250 pessoas.

Lucas Ogata Organziadores e os convidados especiais de 2026





A disputa começou cerca de três meses antes da cerimônia. Durante esse período, os participantes cumpriram tarefas previstas no regulamento e acumularam pontos de acordo com o desempenho e as interações obtidas nas redes sociais. As pontuações definiram o ranking até a etapa final, com o resultado divulgado no evento junto à entrega de troféus e premiações.

A noite de encerramento começou com a apresentação do cantor Danilo Arruda, que celebrou 30 anos de carreira no palco. Na sequência, a organização divulgou a classificação das quatro categorias da premiação, divididas pelo número de seguidores de cada perfil. A InfluSprout reuniu criadores de 1.000 a 3.000 seguidores, em fase inicial de crescimento e construção de comunidade. A InfluShine contemplou perfis de 3.000 a 5.000 seguidores, voltados a ampliar a visibilidade e fortalecer a identidade digital. A InfluRise avaliou produtores de 5.000 a 10.000 seguidores, em momento de expansão de alcance, enquanto a InfluStar premiou criadores acima de 10.000 seguidores, com audiência em maior escala e potencial para parcerias comerciais.

Lucas Ogata Cantor Danilo Arruda, 30 anos de carreira





A cada nome divulgado, os participantes subiram ao palco pelo tapete vermelho para receber os troféus produzidos em 3D pela Hotline Studios, com patrocínio da Eureka Japan e personalização da MTD Artes, empresas brasileiras no Japão.

O encerramento revelou o pódio da grande final, que premiou as participantes que levaram mais convidados para o evento, com cada pessoa votando no influenciador favorito na entrada do bar. Janaina Racanelli ficou em primeiro lugar, seguida por Hellen Tamashiro, em segundo, e Cris Miyuki, em terceiro, que receberam além dos troféus, prêmios em dinheiro.

“Ainda em êxtase porque é uma realização gigante e já estava surpresa com as oportunidades que surgiram durante o processo, mas agora estou incrédula com as oportunidades que não param de chegar após a premiação! Pra mim, vencer o Influencers Awards 2026 representa um grande divisor de águas na minha carreira profissional! Muito grata, honrada e feliz por tudo!”, destacou Racanelli.

Segundo o organizador do evento, Silvio Mori, a iniciativa foi inspirada em premiações realizadas no Brasil, como influency.me, Ibest e Digital Awards. A proposta é aproximar os produtores de conteúdo do mercado.

"Existe muita gente boa produzindo conteúdos nas redes sociais em vários segmentos, que pode servir para alguma empresa. É comum ouvir 'ah, não conheço nenhuma dessas pessoas', e o evento é justamente para isso: ampliar o alcance deles e proporcionar, de repente, um trabalho com alguma empresa", afirmou Mori.

Para o próximo ano, a expectativa da organização é premiar todos os profissionais do mercado digital, abrangendo não somente influenciadores, mas também empresas e profissionais que atuam na área.

O evento contou com patrocínios e parcerias de Vem Sendo, Solution Corporation, Taiyo Corporation, Agência São Paulo, BRJP Seguros, Conection Business, Japão Guiado, Usezeto, Imai, Hope Language School, Miska Medicina Estética, Base Marketing e Enovadora Technology.