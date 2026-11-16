Reprodução NNN Brasileiro de 23 anos preso em Komaki

Komaki - O assunto mais comentado na mídia japonesa nesta segunda-feira (16) foi a prisão de um brasileiro envolvido em um crime brutal contra uma idosa, na província de Aichi. Enzo Sueto Tomita Ferrari, de 23 anos, morador de Seki (Gifu), e quatro adolescentes, incluindo um jovem de 14 anos, foram presos pela polícia japonesa na madrugada do último domingo (15), suspeitos de participar de uma invasão de domicílio que deixou uma senhora de 82 anos gravemente ferida na cidade de Komaki.

O crime ocorreu por volta das 0h55, em uma residência no bairro de Obari, onde a vítima dormia sozinha. Os criminosos quebraram o vidro da porta de entrada para alcançar a fechadura e entraram no quarto, acendendo a luz. Ao acordar, a idosa encontrou três ou quatro homens ao lado de sua cama. Um deles exigiu dinheiro e, após a resposta negativa, o grupo desferiu golpes nas costas da mulher com um pé-de-cabra e lançou um spray de alta potência, usado para afastar ursos, em seu rosto.

A violência da agressão causou fraturas em várias costelas e uma perfuração no pulmão da vítima. Ela foi socorrida e levada a um hospital da cidade. Embora estivesse conversando inicialmente, seu quadro de saúde piorou para um estado crítico. Após revirarem os cômodos e roubarem uma carteira, os criminosos fugiram do local, deixando o pé-de-cabra para trás.

A polícia chegou até o grupo cerca de duas horas após o crime. Durante as buscas, as autoridades localizaram em Nagoia um veículo minivan branco que constava como roubado e, após uma perseguição, interceptaram o carro na cidade de Kanie, efetuando a prisão em flagrante dos cinco ocupantes. Embora tenham negado saber que o automóvel era furtado, vários deles fizeram declarações à polícia que indicam participação direta na invasão à casa da idosa.

Uma força-tarefa foi instalada pela Delegacia de Komaki, para investigar o caso como tentativa de homicídio e apurar uma linha central: a ligação do grupo com um "Tokuryu", termo japonês para organizações criminosas anônimas e fluidos. Mensagens recuperadas nos celulares apreendidos mostram conversas em redes sociais com um suposto mandante que teria recrutado os executores pela internet e ordenado o ataque à residência de forma remota.

A polícia prossegue com as investigações para esclarecer a dinâmica exata da invasão, definir a participação individual de cada um dos presos e identificar os mandantes por trás da ação.