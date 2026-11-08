Reprodução Forte terremoto na região central do Japão

Na hora do terremoto, eu estava em Hamamatsu e pegaria a estrada de volta para Aichi, onde foi o epicentro. O alarme do celular informando do abalo fez com que eu parasse imediatamente em um konbini (loja de conveniência) para esperar o susto passar e até garantir total segurança das estradas. Sempre que há um grande terremoto, outros acontecem sucessivamente, reflexo do ajuste das placas tectônicas, que podem ser mais fortes ou mais fracos. Ainda nesta espera, fui logo acompanhar as notícias pela NHK e pela Agência Kyodo. Desde que retornei ao Japão, em 2019, este foi o terremoto mais forte que senti na região.

A magnitude registrada foi de 5,7 e atingiu a região central do Japão à 1h04 deste domingo (8), provocando tremores fortes principalmente nas províncias de Aichi, Shizuoka, Nagano e Gifu. Segundo as informações preliminares sobre o terremoto, o epicentro foi localizado no oeste da província de Shizuoka, a uma profundidade estimada de 40 quilômetros, justamente aonde eu estava no momento.

A Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta antecipado de terremoto, conhecido como Kinkyu Jishin Sokuho, para celulares em Aichi, Shizuoka e Gifu, sem risco de tsunami. O tremor foi sentido em ampla área, atingindo intensidade 5 forte na cidade de Chita, província de Aichi, e no oeste de Shizuoka.

As autoridades começaram a levantar informações sobre possíveis danos. O terremoto manteve trens parados em Aichi e deixou ao menos 27 pessoas feridas ou atendidas. Trechos das linhas Tokaido e Taketoyo continuavam interrompidos no início da manhã, enquanto outros trens registravam atrasos e cancelamentos.

O número de pessoas atingidas pelo terremoto aumentou com o passar das horas. Segundo balanço divulgado pela TV Asahi, pelo menos 24 pessoas ficaram feridas na província de Aichi.

A Agência Meteorológica orienta a população das áreas mais atingidas a permanecer atenta à possibilidade de outro terremoto com intensidade máxima de até 5 forte durante aproximadamente uma semana, principalmente nos próximos dois ou três dias.

Durante as primerias horas da manhã, meu celular foi enchendo com mensagens de preocupação de familiares e amigos, que foram tranqulizados, o susto foi grande e graças a Deus cheguei em casa com segurança.

Por Silvio Mori, jornalista sul-mato-grossense, residente no Japão, correspondente internacional e colunista do iG.



