Grada por IA Mudança na Taxa free no Japão

Desde 1º de novembro, as compras tax-free no Japão passam a seguir um novo processo. Turistas elegíveis que fizerem aquisições isentas terão de pagar o preço com imposto na loja e solicitar a restituição posteriormente, regra que vale para compras efetuadas a partir desta data. O reembolso será liberado somente após a confirmação da alfândega de que os produtos estão saindo do país.

O procedimento começa no estabelecimento comercial, onde o comprador apresenta o passaporte e paga o valor integral. Na saída do Japão, é necessário passar pelo terminal de procedimentos tax-free no aeroporto ou porto, momento em que a alfândega poderá exigir a apresentação dos produtos para inspeção.

As mercadorias precisam ser verificadas em até 90 dias da data da compra e devem estar com o viajante antes de ele despachar as bagagens. Após a validação alfandegária, o imposto será devolvido pela própria loja ou por uma empresa de reembolso contratada por ela.

O pagamento não é feito diretamente pela alfândega no aeroporto; cada estabelecimento informará como processa a restituição. Por isso, a orientação é verificar o método antes da compra e reservar tempo para o procedimento no momento da partida.

Quem tem direito e regras mantidas

A isenção pode ser utilizada por visitantes estrangeiros elegíveis, como turistas em estadia temporária. Cidadãos japoneses que moram no exterior de forma contínua há pelo menos dois anos também se enquadram, desde que apresentem os documentos exigidos. Dessa forma, brasileiros que vivem no Brasil e possuem cidadania japonesa podem ter direito ao benefício se cumprirem os critérios, lembrando que a condição de residente no Japão, por si só, não dá acesso à vantagem destinada a não residentes.

Entre as exigências mantidas, as compras precisam somar pelo menos ¥5 mil antes do imposto, por loja e por dia, e os itens devem ser levados para fora do país. Além disso, alimentos, bebidas e cosméticos não precisarão mais de embalagem especial, mas mercadorias consumidas ou usadas no Japão continuam sem direito à restituição.