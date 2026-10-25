Com mais de 88 mil eleitores aptos registrados no Japão, a comunidade brasileira voltou a se deslocar para as urnas neste segundo turno presidencial. O cenário repetiu a alta abstenção vista na primeira etapa da votação, quando 51.666 pessoas, o equivalente a 58,5% do total, ptaram por não comparecer aos locais de votação.
No balanço final do pleito em território japonês, Flávio Bolsonaro consolidou a preferência do eleitorado local ao registrar 28.538 votos, enquanto o candidato Lula obteve 7.098 votos.
A votação detalhada nas principais jurisdições consulares do país reflete esse panorama:
Tóquio (Tóquio / Oizumi)
Flávio Bolsonaro somou 9.770 votos, frente a 2.995 votos para Lula.
Nagoya (Gifu / Suzuka/Hiroshima/ Toyohashi/ Takaoka)
Flávio Bolsonaro alcançou 23.284 votos, enquanto Lula registrou 2.877.
Hamamatsu (Shizuoka)
Flávio Bolsonaro obteve 5.484 votos, e Lula contabilizou 1.226.