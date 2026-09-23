O Brasil ocupou um dos principais espaços comerciais do Japão durante três dias em Hamamatsu. O Brazilian Day Japan, considerado o maior evento brasileiro da Ásia, foi realizado pela primeira vez em parceria com a AEON, maior rede de shopping do Japão, levando música, gastronomia, dança e manifestações da cultura brasileira para o AEON MALL Hamamatsu Ichino.
A parceria também mudou a dimensão do evento. O estacionamento do shopping foi transformado em uma grande área de convivência e programação, com amplo espaço para o público, estacionamento gratuito, food trucks, barracas de comidas e bebidas típicas, palco e área para expositores.
A estrutura permitiu que o público circulasse com mais conforto entre as atrações e também facilitou o acesso de visitantes que foram ao shopping para conhecer o evento. Ao longo dos três dias, brasileiros e japoneses dividiram o mesmo espaço, em uma programação que apresentou diferentes aspectos da cultura brasileira.
A música foi um dos principais pontos de encontro entre brasileiros e japoneses. Na sexta-feira (18), a Bossa Nova ganhou um palco exclusivo dentro da área interna do shopping. A apresentação levou um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira para os frequentadores japoneses do AEON MALL, criando uma programação diferente da realizada no espaço externo.
No sábado (19), o destaque ficou por conta do japonês Ginjiro, recém-retornado do Brasil. O artista levou ao palco danças e referências da cultura brasileira que trouxe de sua experiência no país. As apresentações repercutiram nas redes sociais e Ginjiro também compartilhou um vídeo ao lado de Leo Santana e Polly, do Oh Polêmico.
A gastronomia brasileira esteve presente em diversos pontos do evento, com food trucks e barracas oferecendo comidas, bebidas e produtos típicos. Para muitos visitantes japoneses, foi uma oportunidade de experimentar sabores brasileiros e conhecer um pouco mais da diversidade gastronômica do país.
O Brazilian Day também reuniu empresas, expositores e prestadores de serviços que possuem ligação com a comunidade brasileira no Japão. Além de produtos e gastronomia, os visitantes puderam conhecer serviços voltados aos brasileiros que vivem na região.
No palco principal, artistas brasileiros e japoneses apresentaram diferentes ritmos e estilos ao longo da programação. A proposta foi mostrar a diversidade da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de integração com o público japonês.
O encerramento no domingo (20), ficou por conta da DZ6, atração principal desta edição, levou ao palco um repertório ligado ao legado de Charlie Brown Jr. e fechou os três dias de programação.
Segundo o AEON, mais de 50 mil pessoas circularam pelo local durante os três dias de evento.