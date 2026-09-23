Brazilian Day Official Brazilian Day Japan faz história em mais uma edição

O Brasil ocupou um dos principais espaços comerciais do Japão durante três dias em Hamamatsu. O Brazilian Day Japan, considerado o maior evento brasileiro da Ásia, foi realizado pela primeira vez em parceria com a AEON, maior rede de shopping do Japão, levando música, gastronomia, dança e manifestações da cultura brasileira para o AEON MALL Hamamatsu Ichino.

A parceria também mudou a dimensão do evento. O estacionamento do shopping foi transformado em uma grande área de convivência e programação, com amplo espaço para o público, estacionamento gratuito, food trucks, barracas de comidas e bebidas típicas, palco e área para expositores.

A estrutura permitiu que o público circulasse com mais conforto entre as atrações e também facilitou o acesso de visitantes que foram ao shopping para conhecer o evento. Ao longo dos três dias, brasileiros e japoneses dividiram o mesmo espaço, em uma programação que apresentou diferentes aspectos da cultura brasileira.

A música foi um dos principais pontos de encontro entre brasileiros e japoneses. Na sexta-feira (18), a Bossa Nova ganhou um palco exclusivo dentro da área interna do shopping. A apresentação levou um dos gêneros mais tradicionais da música brasileira para os frequentadores japoneses do AEON MALL, criando uma programação diferente da realizada no espaço externo.

Brazilian Day Official Samba também foi desatque dentro do shopping





No sábado (19), o destaque ficou por conta do japonês Ginjiro, recém-retornado do Brasil. O artista levou ao palco danças e referências da cultura brasileira que trouxe de sua experiência no país. As apresentações repercutiram nas redes sociais e Ginjiro também compartilhou um vídeo ao lado de Leo Santana e Polly, do Oh Polêmico.

Silvio Mori Ginjiro fez o público dançar ao som da Bahia





A gastronomia brasileira esteve presente em diversos pontos do evento, com food trucks e barracas oferecendo comidas, bebidas e produtos típicos. Para muitos visitantes japoneses, foi uma oportunidade de experimentar sabores brasileiros e conhecer um pouco mais da diversidade gastronômica do país.

O Brazilian Day também reuniu empresas, expositores e prestadores de serviços que possuem ligação com a comunidade brasileira no Japão. Além de produtos e gastronomia, os visitantes puderam conhecer serviços voltados aos brasileiros que vivem na região.

No palco principal, artistas brasileiros e japoneses apresentaram diferentes ritmos e estilos ao longo da programação. A proposta foi mostrar a diversidade da cultura brasileira e, ao mesmo tempo, criar um ambiente de integração com o público japonês.

O encerramento no domingo (20), ficou por conta da DZ6, atração principal desta edição, levou ao palco um repertório ligado ao legado de Charlie Brown Jr. e fechou os três dias de programação.

Segundo o AEON, mais de 50 mil pessoas circularam pelo local durante os três dias de evento.

Brazilian Day Official DZ6 foi o artista especial desta edição



