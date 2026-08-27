Alex Santos Ginjiro se apresentou em Gunma e vai estar em Hamamatsu

Hamamatsu, Japão - O Brazilian Day Japan Hamamatsu, maior evento brasileiro no Japão, será realizado este ano em parceria com o AEON MALL, considerada a maior rede de shopping centers do Japão. A parceria amplia a estrutura do evento brasileiro e marca uma nova etapa na promoção da cultura brasileira no país.

A programação acontece nos dias 18, 19 e 20 de setembro, em Hamamatsu, na província de Shizuoka, cidade que concentra uma das maiores comunidades brasileiras no Japão. Ao todo, mais de 250 artistas devem participar das apresentações durante os três dias.

A programação será realizada no AEON MALL Hamamatsu Ichino, com atividades também em diferentes espaços do complexo. A iniciativa pretende levar a música, a dança e outras manifestações da cultura brasileira a um público que vai além da comunidade brasileira, incluindo japoneses e estrangeiros que vivem na região.

A parceria com uma das maiores redes comerciais do Japão também representa uma oportunidade de dar maior visibilidade à cultura brasileira dentro de um espaço tradicionalmente frequentado pelo público japonês.

Com três dias de atividades e entrada gratuita, o Brazilian Day Japan Hamamatsu 2026 deve reunir famílias brasileiras e japonesas e transformar a cidade em um dos principais pontos de celebração da cultura brasileira no Japão durante o mês de setembro.

Música brasileira em destaque

A programação começa na sexta-feira, 18 de setembro, das 17h às 21h, com uma noite especial dedicada à música brasileira.

O destaque será Lisa Ono, um dos grandes nomes da bossa nova, que apresentará o espetáculo “Bossa Nova Night”. A noite também contará com apresentações de Roberto Casanova, Mika da Silva e Samuca.

No sábado, dia 19, o público poderá conferir a apresentação de Ginjiro, enquanto o domingo, dia 20, terá como convidado especial direto do Brasil, o DZ6.

Além dos artistas convidados, os palcos receberão dezenas de grupos e artistas brasileiros e internacionais ao longo dos três dias.

Dois palcos e programação cultural

O Main Stage, instalado na área externa do shopping, terá programação na sexta-feira, das 17h às 21h, e no sábado e domingo, das 11h às 20h.

Já o Bossa Nova Stage, localizado dentro do shopping, funcionará nos dias de evento, das 12h às 18h, ampliando as opções de atrações para o público.

A programação reúne música brasileira de diferentes estilos, dança, manifestações culturais e apresentações que representam a diversidade da comunidade brasileira residente no Japão.

Um evento que cresceu junto com a comunidade

O Brazilian Day Japan Hamamatsu já se consolidou como um dos principais eventos brasileiros realizados no Japão. A edição de 2024, por exemplo, reuniu milhares de pessoas, com mais de 25 apresentações e aproximadamente 300 profissionais envolvidos na produção. O evento também contou com a presença de autoridades brasileiras e japonesas e de representantes de empresas patrocinadoras.

Naquele ano, o cantor Arlindinho Cruz foi uma das principais atrações e levou o samba ao palco do evento, que também contou com nomes como Joe Hirata e outros artistas.

A cada edição, o Brazilian Day Japan Hamamatsu vem ampliando sua proposta de promover a cultura brasileira, fortalecer os laços entre brasileiros e japoneses e oferecer ao público uma grande festa de integração.

Em 2026, a parceria com o AEON MALL representa um novo capítulo dessa trajetória. A realização dentro de um dos grandes centros comerciais da região permite que o festival alcance ainda mais pessoas e transforma o Brazilian Day em uma experiência cultural aberta a brasileiros, japoneses e estrangeiros.

Serviço

Brazilian Day Japan Hamamatsu 2026

Data: 18, 19 e 20 de setembro de 2026

Local: AEON MALL Hamamatsu Ichino – área externa e espaços internos

Endereço: 1981-3 Tennocho, Higashi-ku, Hamamatsu, Shizuoka

Entrada: gratuita

Estacionamento: gratuito, com mais de 6 mil vagas

Mais informações: www.braziliandayjapan.com