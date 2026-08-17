Imagem gerada por I.A Preço do frango brasileiro despenca no Japão

O custo do frango brasileiro voltado ao setor de alimentação no Japão registrou uma queda acentuada nos últimos meses, recuando do pico atingido no primeiro semestre. Em estabelecimentos locais, o valor pago pelo quilo da coxa importada chegou a cair quase pela metade entre abril e agosto.

Na cidade de Misato, na província de Saitama, o restaurante Kitchen BUS STOP, famoso pelos bentos volumosos de karaage (pratos feitos de frango frito), viu o preço do quilo da coxa saltar de ¥350 (R$12,00) em janeiro para ¥780 (R$ 26,00) em abril. O encarecimento e a escassez temporária forçaram o uso de peito de frango local. Com a cotação em ¥405 (R$14,00) em agosto, o prato original voltou ao cardápio, e fornecedores projetam que o valor possa recuar para a faixa dos ¥300 (10,00) a partir de setembro.

A recuperação no abastecimento ocorre após o controle da gripe aviária no Brasil e a normalização do comércio internacional, fatores que voltaram a elevar a oferta do produto no mercado japonês. Diante do novo cenário, redes de supermercados em Kanagawa já planejam retomar a comercialização do frango brasileiro.

Anteriormente, o frango brasileiro vinha sofrendo pressão por problemas na cadeia de suprimentos e pela conjuntura internacional. Os preços elevados levaram compradores globais a reduzir seus pedidos, o que gerou um excedente e impulsionou a queda posterior das cotações.

Conforme reportagem da FNN, o controle da gripe aviária no Brasil e a consequente estabilização da oferta ajudaram a baixar os custos no mercado japonês. O movimento levou estabelecimentos varejistas, como um supermercado em Yokohama (Kanagawa) que havia suspendido a carne importada para vender apenas a nacional, a avaliar o retorno do frango brasileiro às prateleiras.

Impacto no bolso do consumidor ainda é incerto

Apesar do alívio no setor atacadista e nas compras diretas de alguns comércios, a redução não garante uma queda imediata ou uniforme nos preços finais praticados em supermercados e restaurantes.

Fatores como descarte de estoques antigos adquiridos a preços mais altos, custos de logística e distribuição e, principalmente, a volatilidade cambial continuam influenciando o valor final cobrado do público.