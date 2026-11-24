Al Jazeera Em meio ao "genocídio", os palestinos promovem uma competição de natação em Gaza, em novembro de 2026.

A mídia bate recordes de desinformação. Enquanto a emissora estatal do Catar, a Al Jazeera, acusa Israel de genocídio, as contas de mídia social de empresas e cidadãos de Gaza exibem cenas que contrastam frontalmente com essa narrativa.

São cenas de casamentos abastados, com desfile de carros importados e buffet farto. Ou de competições entre os “homens mais fortes” da Faixa. Entre as crianças, há torneios de natação no Mediterrâneo, em praias lotadas sob o sol do outono. Estas são imagens que compõem um retrato de Gaza que raramente chegam à grande imprensa.

Israel paga diariamente o preço de narrativas elaboradas de acordo com interesses diversos, sejam eles locais ou internacionais. Uma parcela expressiva do público brasileiro, em grande medida motivada pela postura do governo Lula, as consome sem moderação. Este é, tudo indica, o mesmo público que absorve, sem nenhum senso crítico, as versões criadas sobre outros temas relevantes, sejam eles as ofensivas da Rússia, a legitimidade do opressivo regime islâmico do Irã ou a real situação em que seu próprio país, o Brasil, tristemente se encontra.

O maior grupo de comunicação brasileiro oferece exemplos abundantes destas narrativas.



O feliz trabalhador brasileiro (!?!)

Em uma reportagem recente da GloboNews, a reconhecida jornalista Mônica Waldvogel apoia a mão no queixo enquanto anuncia que o trabalhador brasileiro é o quarto mais feliz do mundo. Este foi, segundo a reportagem, o resultado de um levantamento realizado pelas empresas Ticket e HappyForce (nome sugestivo, convenhamos) após entrevistarem mais de 20 mil pessoas em todo o mundo.

Veja só: o trabalhador brasileiro, mesmo com seu salário mínimo de 1.621 reais (ou 275 dólares), é mais feliz do que o alemão ou o americano, segundo afirma Mônica. Ela está se referindo a uma população que, nas grandes cidades, enfrenta horas de deslocamento diário em um sistema de transporte sobrecarregado. Segundo dados do Censo 2022 divulgados pelo próprio G1, 10% dos trabalhadores levam de 1 a 2 horas para chegar ao trabalho.

Além disso, o Brasil registra recordes de denúncias de trabalho em condições análogas à escravidão. A própria Globo publicou, em janeiro deste ano, que o país "registrou, em 2025, o maior número de denúncias de trabalho escravo e de condições análogas à escravidão da série histórica".

É possível levantar inúmeras hipóteses a respeito desta reportagem para explicar por que um veículo coloca em risco sua reputação ao divulgar um levantamento que é, na melhor das hipóteses, enviesado. Independentemente de suas motivações, o resultado é o mesmo: oferece-se ao público uma representação da realidade que em nada contribui para que ele compreenda — e, eventualmente, melhore — sua própria condição. Muito pelo contrário.

Frente a essa guerra de interesses, o público precisa encontrar uma forma de se alimentar de fatos, e não de narrativas.

Existem duas opções.

Preguiça ou pesquisa

A primeira opção é consumir preguiçosamente as informações que lhes são convenientemente servidas (inclusive porque confirmam as próprias “certezas”) e propagá-las sem filtros, participando de uma triste massa de influenciadores mal-informados. As redes sociais estão repletas deles.

A segunda é empreender um esforço permanente de filtrar o que possa haver de pertinente nos veículos de massa e buscar fontes de informação alternativas e confiáveis, se possível com fontes de primeira mão.

Há uma terceira opção: ignorar conscientemente a realidade, renunciar à busca da verdade e abrir mão de formar, por si mesmo, uma opinião. E, nesse caso, permanecer à margem de qualquer discussão.

Pena que é exatamente o contrário que acontece.