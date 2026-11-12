GPO News O presidente de Israel, Itzchak Herzog, vota ao lado de seu esposa.

Desde o dia 27 de outubro, quando mais de 77% dos eleitores israelenses saíram de suas casas para votar nas eleições para a formação de um novo governo, eu me pergunto como aqueles que gritam pelo mundo que Israel é uma ditadura-supremacista-branca-estadodeapartheid-racist a conseguiram explicar para si mesmos o que acompanharam nos noticiários.

Entre as 7 da manhã e as 10 da noite, 5,7 milhões de israelenses, entre eles homens e mulheres, com burca, com solidéu, com keffiah, com ou sem os cabelos ao vento (há uma grande predominância de calvície entre os judeus asquenazitas, como se sabe), árabes, cristãos, judeus, drusos, poloneses brancos como a neve, iraquianos da cor da azeitona e etíopes morenos como o tronco das oliveiras, esperavam nas filas a sua vez de depositar o voto nas urnas. Em Israel, o voto não é obrigatório.

À sua disposição, havia nada menos do que 38 listas eleitorais, dispostas a atender aos diferentes, complicados e conflitantes paladares dos israelenses, um povo formado por imigrantes de todos os continentes do planeta e que seguem diferentes credos. Apenas 11 conseguiram eleger representantes, ou seja, obtiveram pelo menos 3,25% dos votos válidos.

Entre os eleitos, há partidos ultraortodoxos que não admitem a obrigatoriedade do serviço militar para seus jovens e outros que não aceitam qualquer exceção religiosa. Há partidos que não querem Bibi Netanyahu no governo sob nenhuma circunstância e outros que não admitem um governo sem ele. Há partidos de maioria judaica que defendem uma coalizão com os partidos árabes e um partido árabe que questiona o caráter judaico do Estado de Israel. Há partidos que defendem a autonomia das escolas ultraortodoxas, mesmo quando isso significa deixar de ensinar disciplinas básicas, como inglês e matemática, e outros que exigem um currículo mínimo obrigatório para todas as crianças. Há partidos que defendem a educação em árabe e a preservação da identidade cultural como prioridade para sua comunidade.

Há muitas outras dissonâncias. Mas existe algo que supera as divisões políticas e aproxima israelenses que, em praticamente tudo o mais, discordam: as marcas deixadas pelo Sete de Outubro.

INSS - Reprodução Árabe israelense vota na eleição para o novo governo





Cada um paga seu preço

Entre os árabes israelenses, há o preço da radicalização, do crescimento da criminalidade e da desconfiança que se aprofundou nas relações com a população judaica. Há também a dor da perda de parentes diretos, amigos e membros da comunidade.

No Parlamento, Gadi Eisenkot, líder do partido que tem no momento a oportunidade de tentar construir uma coalizão de governo, perdeu um filho e um sobrinho no campo de batalha. Um deputado eleito, Elisha Medan, perdeu as duas pernas na guerra; a recém-empossada deputada Shira Shapira perdeu o filho Avner, morto por terroristas em um abrigo à beira da estrada, próximo ao Festival Nova. Já Sharon Sharabi perdeu seu irmão Yossi, morto em cativeiro. Ele também é irmão de Eli Sharabi, que foi libertado após 491 dias em Gaza e visitou recentemente o Brasil, onde lançou o livro Refém.

Reprodução O refém Eli Sharabi: 491 dias de cativeiro em Gaza.





Muitos compartilham o medo de que a promessa do Hamas se cumpra: a de realizar um novo Sete de Outubro, e depois outro e mais outro, até que Israel esgote suas forças e deixe de existir. E há, entre israelenses de diferentes orientações políticas, a persistência na busca por alguma forma de garantir paz, prosperidade e legitimidade a um povo que já passou por mais guerras do que seria possível prever — sem ter iniciado nenhuma delas.

Enfim, na política israelense há de tudo. Ouso dizer que Israel é provavelmente um dos países mais pluralistas do planeta e está entre as democracias que, felizmente, oferecem amplas liberdades políticas, religiosas e individuais a seus cidadãos.

Como encaixar tudo isso no raivoso discurso dos ativistas anti-Israel é uma pergunta que provavelmente não tem resposta.