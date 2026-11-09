Redação DW Benjamin Netanyahu (à esq.) e Gadi Eisenkot

Se Israel não é um país previsível e fácil de compreender, por que seu sistema político haveria de ser? Por isso, não surpreende que seja virtualmente impossível prever agora como, e se, o país chegará ao fim do atual processo de escolha do próximo governo após as eleições de 27 de outubro.

Para entender o impasse, é preciso, primeiro, compreender como funciona o sistema político israelense.

Israel segue o parlamentarismo e seus cidadãos votam em partidos, e não em candidatos, como ocorre no Brasil. O Parlamento israelense é composto por 120 membros e o líder do governo — no caso, o primeiro-ministro — é, em geral, mas nem sempre, o líder do partido que consegue reunir apoio parlamentar suficiente para formar uma coalizão. Para garantir a maioria absoluta, são necessários pelo menos 61 mandatos. Nenhum partido conseguiu, sozinho, alcançar esse número na história de Israel. Por isso, os governos são formados por coalizões, ou seja, por partidos que se unem para alcançar a maioria.

Voltemos ao momento atual. No dia 27 de outubro, nenhum dos dois principais blocos concorrentes obteve o número de mandatos necessário para garantir 61 assentos. Nem de longe: o bloco do atual PM, Benjamin Netanyahu, conquistou 53 mandatos e o de Gadi Eisenkot, ex-chefe do Estado-Maior, chegou a 48. Ainda assim, Eisenkot recebeu do presidente Isaac Herzog, após consultas aos partidos eleitos, a primeira oportunidade de montar uma coalizão de governo.

Ele tem um desafio e tanto pela frente.

Fórmulas de coalizão

Simplificando muito a equação, Eisenkot tem três caminhos possíveis.

O primeiro seria formar um governo de minoria, sustentado pelo apoio externo dos partidos árabes, que, juntos, elegeram 19 deputados, um recorde histórico. Nesse cenário, os partidos árabes não precisariam integrar formalmente o governo, mas seus votos seriam necessários para garantir sua sustentação parlamentar. Alguns consideram essa opção impraticável, enquanto outros acreditam que é viável, mesmo que acarrete grandes dificuldades na condução das políticas de governo.

A segunda possibilidade seria atrair os dois partidos ultraortodoxos, que, juntos, somam 13 cadeiras e atualmente integram o bloco de Netanyahu. Nesse caso, Eisenkot teria de negociar com partidos que se opõem fervorosamente à obrigatoriedade do alistamento militar dos jovens ultraortodoxos.

Ambas as alternativas desafiaram Eisenkot diante das promessas mais eloquentes feitas ao seu eleitorado: a de formar um governo 100% sionista (ou seja, sem os partidos árabes) e a de garantir a aprovação da lei que obrigue os jovens do setor ultraortodoxo ao alistamento militar.

Como bem descreve o professor do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Hebraica de Jerusalém, Gideon Rahat: “Há um jogo com tantos jogadores que não conseguimos imaginar qual será o fim da história”.

A terceira possibilidade seria a formação de um governo de união nacional, reunindo os dois líderes dos maiores blocos: Eisenkot e Netanyahu. Nesse cenário, os dois poderiam estabelecer um acordo de rodízio no cargo de primeiro-ministro, dividindo entre si os quatro anos de mandato.

É difícil, mas não impossível, imaginar que Netanyahu aceite essa solução. “Bibi nunca abrirá mão de ser primeiro-ministro”, defende Rahat. “Ele acredita que é o primeiro e o único, ainda mais depois do massacre do Sete de Outubro.”Se nenhuma dessas alternativas funcionar, resta apenas a convocação de uma nova eleição, possivelmente em abril de 2027.

A história do sistema político israelense



A dificuldade de formar um governo não é novidade em Israel. Pelo contrário: ela está relacionada a uma escolha feita pelos fundadores do Estado, em 1948. “O sistema não só reflete a ideologia e o público de cada país — como também os desenha”, defende Rahat.

O Estado de Israel foi fundado em 1948, após a região ter permanecido sob o Mandato Britânico por décadas (formalmente, de 1922 a 1948). Esse fator levou os fundadores do país a combinar as instituições herdadas dos britânicos com práticas políticas desenvolvidas pelo próprio movimento sionista.

Preservou-se uma estrutura parlamentar, mas adaptada à realidade do país que seria formado por imigrantes provenientes de diferentes partes do mundo e, portanto, com ideias e anseios distintos. Era necessário projetar um sistema democrático que acolhesse essa diversidade.

Torre de Babel democrática

Isso levou Israel a adotar o parlamentarismo britânico, mas não o seu sistema eleitoral — preferiu optar pela representação proporcional, pois ela permitiria que diferentes setores de uma sociedade extraordinariamente heterogênea conquistassem assentos no Parlamento. Com o modelo atual, por mais complicado que seja, chegou-se a uma democracia parlamentar na qual partidos que representam diferentes setores da sociedade podem negociar sua participação no governo.

Como são as ironias que tornam a vida mais interessante, o sistema criado para garantir a representação da diversidade israelense é o mesmo que, quase oito décadas depois, dificulta a formação de um governo. Uma espécie de Torre de Babel, é verdade. Mas, ainda assim, uma Torre de Babel democrática.