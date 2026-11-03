ChatGPT Um czar a caminho de Jerusalém

É possível ter uma percepção do ânimo dos israelenses a partir dos resultados da última eleição, realizada em 27 de outubro. A começar pela divisão do eleitorado: os dois maiores blocos ficaram longe de conquistar a maioria dos mandatos (ou seja, 60 + 1) que os levaria ao assento de primeiro-ministro.

Outra leitura importante pode ser feita a partir da votação histórica do setor árabe, que corresponde a cerca de 20% da população israelense: o número de mandatos alcançados pelos partidos árabes foi recorde, passando de 10 cadeiras, em 2022, para 19. A Lista Conjunta conquistou 11 assentos, enquanto o Ra'am, ficou com oito. Há um “detalhe” inoportuno neste assunto: muitos representantes destes partidos não reconhecem Israel como Estado judeu, e emitem declarações controversas a respeito do Hamas.

Com esse posicionamento, é difícil (mas não impossível) imaginar que um dos dois blocos mais votados concorde em abrir mão de sua promessa — a de manter-se longe de partidos antissionistas — e se junte ao bloco árabe. Duas outras opções parecem mais viáveis: a formação de um governo de união nacional (em que os dois maiores blocos engolem seco e se unem em um sistema de alternância no poder) ou a de um governo de minoria (quando a coalizão não conta com a maioria dos assentos e depende do apoio de deputados de fora da coalizão para aprovar propostas).

Caso isso aconteça, “chegou a minha vez”, afirmou o político Avigdor Liberman, que há anos sonha com o cargo de primeiro-ministro.

Facebook: Avigdor Liberman Avigdor Liberman em campanha, em outubro de 2026.





O czar da política israelense

Liberman é um político que, apesar de sua longa trajetória na política israelense, é pouco conhecido fora do país. Ele tem influência e experiência política — já ocupou os ministérios da Defesa, das Relações Exteriores e das Finanças em governos anteriores — e declara abertamente seu desejo de assumir a cadeira de primeiro-ministro.

A trajetória do fundador e líder do partido Israel Beitenu — ou Israel, Nossa Casa — conta uma parte importante da história passada, presente e futura de Israel.

Liberman nasceu em 1958, em Chișinău, então parte da União Soviética, atual capital da Moldávia, e emigrou para Israel em 1978, aos 20 anos — seu sotaque ainda hoje revela sua origem. Ingressou cedo na vida política, antes da imigração histórica de quase um milhão de soviéticos para o país, a partir dos anos 1990.

Com o advento da Perestroika e a posterior desintegração da União Soviética, abriram-se os portões para a saída de judeus e seus familiares, que se dispersaram para diferentes destinos.

Arquivo Foto histórica da chegada dos russos na década de 1990.





A revolução que veio do Leste

Essa foi uma das maiores ondas migratórias da história de Israel. O esforço para sua absorção foi fenomenal: ao longo de pouco mais de uma década, Israel recebeu um contingente equivalente a cerca de um quinto de sua população no início dos anos 1990. Sua chegada provocou transformações profundas na economia, na cultura, na composição demográfica e, posteriormente, na política israelense.

É interessante imaginar a cena do que acontece depois que, de um momento para outro, dezenas de milhares de médicos, engenheiros, cientistas, professores, músicos clássicos, artistas e outros profissionais qualificados caem de paraquedas em uma economia ainda em desenvolvimento.

Caso o país saiba fazer limonada, faz o que Israel fez: usa esse potencial para impulsionar sua indústria tecnológica, então incipiente, e lança as bases para o que se tornaria a Startup Nation. A imigração soviética foi um dos motores dessa expansão tecnológica, reforçada pelo governo por meio de investimentos em defesa, pesquisa, universidades e políticas públicas de incentivo à inovação, entre outras ações. A geração seguinte, de jovens formados nas universidades de Israel e também nas unidades tecnológicas do Exército, deu continuidade ao impulso.

A formação intelectual trazida por muitos desses imigrantes, marcada pela tradição soviética de ensino rigoroso em matemática, física e ciências exatas, foi plenamente aproveitada. E não só nas áreas tecnológicas: há hoje em Israel um enorme número de médicos e enfermeiros, cientistas, dentistas e professores de educação física, entre os quais ainda se reconhece fortemente o sotaque eslavo.

Um universo russo à parte

Eles chegaram da Rússia, da Ucrânia, de Belarus, do Cáucaso, das repúblicas bálticas e da Moldávia, país de nascimento de Liberman. A aclimatação não foi fácil, e a convicção ideológica não foi a principal motivação para a imigração, que foi mais impulsionada pela instabilidade política e pelo colapso econômico da URSS e de seus Estados sucessores. Muitos eram profissionais estabelecidos em seus países, sem interesse em abandonar sua condição.

Fiéis às suas origens, e preservando fortes vínculos culturais e comunitários, eles criaram jornais e emissoras de rádio, abriram livrarias, estabelecimentos comerciais etc., nos quais a língua franca era o russo. A preservação dessa identidade, porém, não impediu sua integração à sociedade israelense, especialmente entre as gerações mais jovens, que cresceram falando hebraico, serviram no Exército e passaram a participar plenamente da vida econômica e cultural do país.

Liberman, proveniente do mesmo universo, enxergou aqui a sua oportunidade política e criou o partido que transformaria essa população em uma força política organizada e duradoura, que, em 2009, foi o terceiro maior partido da Knesset. Com o tempo, ampliou sua base eleitoral para além dos imigrantes de língua russa, atraindo também israelenses seculares e de direita.

Hoje, três décadas depois, quem sabe toda essa história resulte no entronamento do primeiro czar neste tumultuado e surpreendente Oriente Médio.