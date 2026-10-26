ChatGPT Eleições em Israel: a sociedade escolherá quais o caminho político dos próximos quatro anos.

As eleições que acontecem em Israel amanhã, dia 27, serão diferentes de todas as já realizadas no país. Esta é a opinião de oito em cada dez israelenses, que acreditam que serão as mais importantes da história do país, segundo pesquisa divulgada em 14 de outubro pelo Jewish People Policy Institute (JPPI).

É triste, embora realista, admitir que o eleitor que irá às urnas desta vez o fará com um espírito diferente daquele com que votou há quatro anos. Depois de um ano de turbulentas manifestações contra o projeto de reforma judiciária, seguidas de um ataque genocida que levou ao sequestro de 251 israelenses e a três anos de guerra, a sociedade está profundamente transformada. E, com ela, suas expectativas em relação ao presente e ao futuro próximo.

“Trauma” talvez seja a palavra que melhor defina o estado de espírito nacional. E o medo, muito mais do que sonhos ou projetos, influenciará fortemente o resultado das urnas. Enquanto uma parte dos eleitores teme que a guerra se estenda, a outra teme que ela seja interrompida sem uma conclusão clara. Em ambos os casos, é desolador constatar que são esses os sentimentos que orientarão a maioria dos votos.

“A esperança é sempre algo agradável, mas o verdadeiro motor que tira as pessoas de casa no dia das eleições é o medo”, sintetizou o analista político Amit Segal. Isso pode explicar por que se espera a maior participação eleitoral da última década, reforçada pela expectativa da chegada de 65 mil israelenses que virão do exterior especialmente para registrar seu voto — algo que não é possível fazer a partir do exterior.

Israel Democracy Institute Cédulas de votação em Israel: espera-se um recorde no número de votantes.





No centro das preocupações, a segurança nacional

Não surpreende que a segurança esteja no centro das preocupações. A guerra, iniciada após a invasão do Hamas em 7 de outubro de 2023, cobrou um alto preço de toda a população. Ela se dividiu em sete frentes, custou milhares de vidas e dezenas de milhares de feridos, exigiu a mobilização massiva de reservistas — em sua maioria homens entre 23 e 50 anos, com família e profissão estabelecidas — e ditou o ritmo, ou a falta de ritmo, da vida cotidiana.

Israel enfrenta outras questões urgentes e sensíveis. Com conflitos em andamento e uma nova doutrina em vigor, segundo a qual o exército reage à ameaça sem aguardar o ataque, as Forças de Defesa de Israel enfrentam uma falta estimada de pelo menos 10 mil soldados na ativa. Onde encontrá-los? Dentro da população ultraortodoxa, dispensada do serviço militar obrigatório desde a fundação do Estado de Israel, hoje promove uma verdadeira guerra para manter esse status quo.

Esse aspecto, que antes era um fator de ressentimento e de sensação de injustiça no país, tornou-se também um tema vital e urgente para sua segurança.

Uma sociedade solidária, mas exausta

É impossível que três anos de guerra e todos os ônus que ela acarreta, amargados pela reação internacional frequentemente hostil, não provoquem exaustão. A sociedade que demonstrou extraordinária solidariedade depois do 7 de Outubro e forças sobre-humanas para lutar também sofreu o desgaste provocado pela duração do conflito e pelas divergências sobre sua condução.

“Todos sabem que a guerra não terminou e que, quem vencer as eleições, terá de enfrentar a próxima etapa. Isso faz com que as pessoas se sintam menos entusiasmadas em relação ao futuro”, observou o escritor e pesquisador Yossi Klein Halevi.

Nos primeiros meses da guerra, grupos civis se organizaram espontaneamente para atender às necessidades dos deslocados, dos soldados e das famílias dos reféns. Reservistas deixaram, convictamente, carreira e família para trás para defender o país. A solidariedade tornou-se uma força nacional.

Com o passar do tempo, porém, o cansaço, os erros e as divergências políticas abriram fissuras. Os israelenses dividiram-se sobre a condução da guerra, as negociações pelos reféns, as responsabilidades pelo desastre de 7 de Outubro e os caminhos possíveis para o futuro.

A lista de desafios não termina aí, pois também são necessárias respostas a problemas cotidianos relacionados aos temas que ocupam o centro de qualquer governo, como a Educação, o Transporte, a Saúde e o altíssimo custo de vida.

Ainda assim, a resiliência israelense não deixou de existir. E sempre há uma reserva de energia e de esperança, temperada com um tanto de fatalismo, na construção de um projeto de país que atenda a todos, com justiça e serenidade. É obrigatório insistir: as eleições indicarão de que forma a maioria espera que isso aconteça.